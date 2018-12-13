八仙塵爆 呂忠吉判5年定讞

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中國時報
／台北報導

玩色創意負責人呂忠吉，3年前向「八仙樂園」租場地，舉辦「彩色派對」，卻發生粉塵燃燒意外，造成15死、471人輕重傷，最高法院12日駁回呂的上訴，維持二審依業務過失致死罪，判處「滿貫」刑度有期徒刑5年，併科罰金9萬元定讞，檢方已啟動防逃機制。

民事賠償部分，478位被害人提出2件團體訴訟，及委請律師提出求償訴訟，合計向呂忠吉及八仙樂園求償100多億元，目前由士林地院審理中。八仙樂園刑責部分，士林地檢署不起訴後，被害人兩度聲請再議成功，目前仍在偵查中。

呂忠吉2015年6月27日，以玩色創意公司名義，租用新北市八仙樂園內一處無水的戲水池舉辦「彩色派對」，他擔任活動的總指揮、總負責人，負責派對企劃及行銷、活動進行流程、現場場控等事宜，因現場噴灑大量色粉，被舞台高溫燈具引燃，造成15人死亡、471人輕重傷慘劇。

八仙塵爆事件受害者保護協會祕書張志瑛表示，對這次判決無感，不管判10年、20年都喚不回家人健康；新北市府強調，會繼續和所有被害人一起，協助團體訴訟與提供必要法律服務。

張志瑛說，感謝新北市府，傷者一個月動輒百萬的醫療費用，在新北市府與當初的侯友宜副市長協助下，爭取到許多費用，減輕許多負擔。

張志瑛強調，當初出借場地的八仙樂園也應該要負起相當責任，即便雙方僅有租賃關係，八仙也有收取費用，也應該善盡管理責任。

新北市法制局長黃怡騰表示，對呂忠吉的刑事案件定讞，但目前針對八仙樂園的刑事案件，目前仍在地檢署再議中，目前地檢署正採取修復式司法方式進行，進度會稍慢。其他民事以及國賠案件同樣也在審理階段。

(中國時報)

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