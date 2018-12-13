鄧國權茶園 獲特等獎

苗栗縣副縣長鄧桂菊（左四）頒發獎牌給獲特等獎的鄧國權茶園。（陳慶居攝）

友善列印
中國時報
／苗栗報導

東方美人茶融入客家族群好客、硬頸特質，既是先人智慧的結晶，更是苗栗縣極具代表性的特色好茶，今年度冬季東方美人茶評鑑競賽結果，評選出1名特等及10名頭等獎，脫穎而出的不乏茶二代青農，象徵傳承有人，而獲特等獎的則是常勝軍鄧國權茶園。

本月初是苗栗縣首次舉辦全國冬季東方美人茶評鑑競賽，同時也是聞名國內的常勝軍鄧國權茶園，第一次採用栽種在三灣鄉的茶菁參加比賽。

頭份市農會本月2日舉辦的評鑑競賽，有來自桃園市、新竹縣、南投縣及苗栗縣茶農共計403點參賽，其中鄧國權茶園囊括了特等獎及2項頭等獎外，銅鑼鄉曾郁芳亦拿下3項頭等獎。

副縣長鄧桂菊12日在頭份怡明茶園舉行頒獎典禮，除鄧國權茶園的特等獎外，其他頭等一也是鄧國權茶園，頭等二為新竹縣竹北市徐維伸，頭等三苗縣銅鑼鄉韓順任。頭等銅鑼鄉曾郁芳、鄧國權茶園、桃園龍潭區黃璟舞、龜山區林雨暘、楊梅區鍾新豐。

鄧桂菊指出，東方美人茶代表勤儉、刻苦、篤實、好客及不服輸的精神，更是苗栗最具代表性的特色好茶，縣府致力扶植茶產業升級與發展，每年輔導頭份市農會舉辦東方美人茶評鑑，讓茶農切磋、提升製茶技術。

此次獲獎的有不少茶二代青農，讓產業傳承及轉型出現新契機，深信透過評鑑可增進茶農技術交流，協助拓展市場、建立品牌並提升農業產值。

(中國時報)

八仙塵爆 呂忠吉判5年定讞 旱溪康橋水岸 打造新亮點

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。