鄧國權茶園 獲特等獎

2018年12月13日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

東方美人茶融入客家族群好客、硬頸特質，既是先人智慧的結晶，更是苗栗縣極具代表性的特色好茶，今年度冬季東方美人茶評鑑競賽結果，評選出1名特等及10名頭等獎，脫穎而出的不乏茶二代青農，象徵傳承有人，而獲特等獎的則是常勝軍鄧國權茶園。

本月初是苗栗縣首次舉辦全國冬季東方美人茶評鑑競賽，同時也是聞名國內的常勝軍鄧國權茶園，第一次採用栽種在三灣鄉的茶菁參加比賽。

頭份市農會本月2日舉辦的評鑑競賽，有來自桃園市、新竹縣、南投縣及苗栗縣茶農共計403點參賽，其中鄧國權茶園囊括了特等獎及2項頭等獎外，銅鑼鄉曾郁芳亦拿下3項頭等獎。

副縣長鄧桂菊12日在頭份怡明茶園舉行頒獎典禮，除鄧國權茶園的特等獎外，其他頭等一也是鄧國權茶園，頭等二為新竹縣竹北市徐維伸，頭等三苗縣銅鑼鄉韓順任。頭等銅鑼鄉曾郁芳、鄧國權茶園、桃園龍潭區黃璟舞、龜山區林雨暘、楊梅區鍾新豐。

鄧桂菊指出，東方美人茶代表勤儉、刻苦、篤實、好客及不服輸的精神，更是苗栗最具代表性的特色好茶，縣府致力扶植茶產業升級與發展，每年輔導頭份市農會舉辦東方美人茶評鑑，讓茶農切磋、提升製茶技術。

此次獲獎的有不少茶二代青農，讓產業傳承及轉型出現新契機，深信透過評鑑可增進茶農技術交流，協助拓展市場、建立品牌並提升農業產值。

(中國時報)