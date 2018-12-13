涂醒哲選舉無效之訴 檢將釐清數據

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中國時報
／嘉市報導

連任失利的嘉義市長涂醒哲重要幕僚、嘉義市果菜市場總經理陳火川舉發市長選舉無效，檢方12日傳喚陳火川到案說明，將針對涂醒哲掌握的里長及里幹事問卷數據，分析資料來源、學理根據等做釐清。資深投開票工作人員透露，該份資料是推估數據，能否反映投開票實況有疑慮。

陳火川於6日到嘉義地檢署遞狀舉發嘉義市長選舉無效，檢方11日以證人身分傳喚嘉義市選委會代理主委林建宏，12日傳喚陳火川出庭說明，陳火川提出約140份里長及里幹事的訪談問卷資料。

這份問卷是市府訪談84名里長、58名里幹事，針對全市177個投開票所投開票情形的問卷分析資料。涂醒哲認為，此次地方選舉綁公投造成選民投票意向有變化，以致「投票等越久的投票所，涂醒哲的得票越低」，甚至有「棄保效應」之虞，下午4點投票截止後，還有64個投開票所尚未完成投票，是選情轉折關鍵。

據了解，檢方欲釐清下午4時截止投票後，邊開票、邊投票是否合乎《選罷法》規定、歷屆選舉是否也有相同情形、投開票所人員有沒有掌握、記錄選民到投開票所投票的時間等爭議重點。

嘉義市選委會表示，歷屆選舉下午4時截止投票前已等候投票者都能投票，每個投開票所是獨立作業，截止投票後完成投票即開始開票程序，未完成投票的投開票所則等投完票才開票，均按照《投開票所工作人員講習教材》執行，沒記錄選民投票時間。

有資深投開票工作人員透露，市府對里長及里幹事做問卷資料，主要是以各投開票所每分鐘投票人數推估的結果作為基礎，卻非當天下午4時以後實際投票人數，「推估」的票數能否反映實際投票情形？有待檢方驗證。

(中國時報)

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