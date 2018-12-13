基因檢測大躍進 快又便宜

2018年12月13日 01:41 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東科技大學生物機電工程系教授陳志堅帶領研究團隊，耗時5年研發出「可攜式連續流體核酸增幅裝置」和「可攜式等溫核酸檢測裝置」，有攜帶方便、操作容易等優點，亦能大幅減少檢測時間及金錢，可說讓基因檢測技術大躍進。

所謂的核酸就是基因、DNA，基因檢測應用在許多攸關人類安全福祉，如病菌、食安、環境、防疫等面向，舉凡醫療疾病檢測、非洲豬瘟或禽流感等防疫檢測、親子DNA鑒定、物種辨識、基改食品檢定、藥物病毒殘留等，非常廣泛。

陳志堅表示，在實驗室中進行基因檢測，要先複製基因後再檢測，需要4、5個小時，且儀器動輒數十萬到數百萬。研究團隊經過5年研發後，陸續推出2代改良式儀器，除了體積縮小、攜帶方便、價格更便宜外，檢測時間也大幅縮短。

他說，最新型的「可攜式核酸檢測裝置」在複製基因同時，就能進行檢測，整體作業時間縮短到1小時，儀器成本更只有5萬元。目前團隊繼續研究結合「DNA萃取裝置」開發更新型儀器，若成功後應用範圍又更廣泛。

研究團隊生機系碩二生詹志凱說，目前儀器已應用於協助農場蘭花等物種辨識、茶商辨識茶葉來源，及非基改食品辨識；碩二生潘俊祐表示，儀器已投入雞舍檢測禽流感病毒、雞蛋是否含沙門桿菌等應用。

研究成果已申請10項發明專利，目前有醫療廠商詢問商品化可能性，若順利商品化將能帶給台灣基因檢測大躍進。

(中國時報)