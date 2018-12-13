延平市民農園 滿園翠綠豐收

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

宜蘭市公所與延平社區發展協會為延續友善農作並鼓勵市民親近土地，承租了一塊約600坪的休耕農地改為市民農園，再以低廉的租金開放市民分租自行栽種蔬菜，成效極為良好，如今遍地翠綠，滿園的青蔬可供採摘，讓在市民農園投入心力的「小菜農」們相當開心。

宜蘭市公所與延平社區發展協會為推廣友善耕作親近土地，5年前經由社區規畫師建議，在延平路大樹公廟旁農地規畫設置友善樂活農場，但今年4月因產權移轉，新地主另有他用公所只得解除承租契約。

市公所後選定環市東路二段年年小館後方約600坪的休耕農地並獲得地主同意出租，今年8月再獲得縣政府建設補助經費20萬元，進行整地及場域設施建設，將農地畫分為62區的「菜股」，以友善耕種及使用者付費的原則下，以每年每股1000元的租金，開放有意願的市民抽籤承租進場耕種，如今滿園都是青翠的蔥、蒜、菠菜、花椰菜、茼蒿、香菜等蔬菜可以採收。

市長江聰淵12日也受邀到延平市民農園一同體驗採收的樂趣。江聰淵表示，宜蘭市目前有4座市民農園及1座智慧農園，提供民眾於假日休閒時，種植蔬菜體驗農村生活的樂趣，期盼藉由延平社區友善農場的成立，有更多的社區都能運用自己的資源，創造社區營造的活力，共同將宜蘭市建構成樂活宜居的城市。

(中國時報)

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