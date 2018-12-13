2018年12月13日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

台大丁宗蘇教授研究團隊進行金門鳥類多樣性調查，在中蘭發現1隻繁殖地從俄羅斯以迄中國大陸北部、蒙古部分地區的「荒漠伯勞」，確認是台澎金馬的新紀錄鳥種。

該研究團隊是接受金門國家公園委託執行「金門鳥類生物多樣性熱點及趨勢分析」調查，調查員沈妤蓮於今年10月在中蘭村，發現1隻體型似白頭翁大小，但嘴喙特徵為伯勞科的鉤叉形嘴，且體色呈現淡淡的沙質色調，與台澎金馬地區已記錄的伯勞科有明顯差異。

結果在洪廷維醫師及Steve Mulkeen 2人的協助辨識下，並經由丁宗蘇教授確認，牠是台澎金馬地區過去從未被紀錄過的新鳥種「荒漠伯勞」。

金管處指出，伯勞科的荒漠伯勞，學名Lanius isabellinus，體型偏小約19公分，似紅背伯勞，棲息於中亞荒漠地區的疏林、樹叢及灌叢。繁殖地從俄羅斯到中國北部、蒙古部分地區，度冬時會往西南邊遷徙至阿拉伯半島南部以迄非洲東部、中部，因此出現於東南亞地區是相當罕見紀錄。

荒漠伯勞共有isabellinus、arenarius及tsaidamensis3個亞種，此次在金門記錄到的為isabellinus指名亞種，該個體為今年剛出生的1齡鳥。

謝偉松處長表示，金門的地理位置位於東亞至澳大利亞鳥類遷徙的途徑上，鳥類資源豐富，近年陸續發現金門新紀錄鳥種。中華鳥會鳥類紀錄委員會在本月9日的工作會議中，確定荒漠伯勞為台澎金馬新紀錄種。

(中國時報)