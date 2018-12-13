南一中表彰6傑出校友

南一中校長張添唐（左一）穿上卡其色制服與學生合影，同時宣布第13屆校友傑出成就獎得主。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

1212是台南一中、南女聯合制服日，南一中、南女畢業校友與在校生這天都會穿制服拍照上傳，南一中校長張添唐也與學生穿上卡其色制服合影，同時宣布第13屆校友傑出成就名單。今年選出劉文泰、陳義聰、沈仁達、殷偉賢、翁朝棟和涂忠正6位橫跨生醫、醫學及企業經營表現傑出的校友，13日上午將舉行頒獎。

台南一中創校97年培育人才無數，校友總會從1995年開始辦理第1屆校友傑出成就獎，23年共辦理12屆，共139位校友獲獎，涵蓋社會服務、經建科技、學術教育、藝術人文、專業服務及企業經營6個領域；前總統陳水扁、前立法院長王金平、國際大導李安等人都是傑出校友。

校友總會理事長吳榮彬表示，本屆選出6位傑出校友，在不同專業領域皆屬佼佼者，也為社會做出貢獻；其中2位旅居國外校友劉文泰、沈仁達更專程返台回母校領獎。

劉文泰開創生醫電子領域新契機，人工視網膜開發享譽國際，造福失明及生理機能障礙，美國總統柯林頓推崇是新世紀3大創新科技，電子眼開發迄已完成6例。沈仁達則專精婦科癌症，享譽台美醫界，長期救助婦癌患者，還登上名人錄，獲國際知名機構終生成就獎，也是南一中第一位入選美國婦癌學會院士。

本屆最年輕傑出校友為53歲統一棒球隊董事長、統一企業發言人涂忠正，今年也獲中華民國傑出發言人獎，助整合集團海外資產保險，推廣運動休閒娛樂事業，更投入關懷偏鄉學童及獨居老人等公益事業。

(中國時報)

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