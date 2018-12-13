紅火蟻肆虐淡水 市府投藥控制

2018年12月13日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

淡水區屯山里近日驚傳紅火蟻肆虐，近百位民眾遭攻擊，讓地方民代質疑市府紅火蟻防治不力，新北市農業局表示，淡水區屯山里通報件數則從去年的18件增加為26件，應與民眾缺乏防治觀念、未配合投藥有關，未來將持續宣導，由公所協助投藥。

今年淡水屯山里紅火蟻數量增加，當地農友已有近百人遭到叮咬，一名50歲的農友被叮咬後前往小醫院就醫，一度傳出命危，所幸緊急轉送馬偕醫院就醫，才撿回一命。

屯山里長李永清無奈表示，里內約50公頃農地，僅10公頃有投藥，部分農友沒有防治紅火蟻觀念，直到被叮咬才警覺，也有的農地主人不住當地，即便蟻災氾濫，也是不聞不問，放任擴散。

李永清說，市府投入紅火蟻防治的預算不足，應比照市府登革熱防治、環境清潔等作為，提供懲罰或是獎金，號召社區民眾一起防治紅火蟻，也應增購紅火蟻藥劑灌注器材，加速滅蟻效率。

農業局農牧科長張麗珍表示，新北市從去年6月到今年9月，紅火蟻面積減少了225公頃，以淡水、板橋、土城區減少最多，是北部少數面積有下降且下降面積最多的城市。

不過，今年淡水區紅火蟻通報案件數由18件增加為26件，顯示同一防治範圍內有民眾翻動土壤破壞蟻丘，造成蟻丘數增加，已違反動植物防疫檢疫法，可處以1萬元以上，5萬元以下罰鍰。

張麗珍說，防治工作應由專業人員進行，將聘請紅火蟻防治中心專業人員指導及輔導，呼籲民眾與政府、專家共同圍堵防治紅火蟻。

(中國時報)