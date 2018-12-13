無照保母與男友 虐童致死重判

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中國時報
曹明正／高雄報導

杜姓女子沒保母證照，受託照顧許姓婦人不滿2歲兒子，2015年9月與高姓男友涉嫌以塞布、灌菸方式凌虐男童，男童甚至遭高男活活打死，高雄地院12日依傷害致死罪判高男徒刑12年，杜女則依傷害罪判3年6月，可上訴。

案發當時杜女有個不到1歲兒子，另受託照顧1個6月大的女嬰。許婦以每月2萬3000元，將未滿2歲兒子託她照料，但杜女卻向高姓男友抱怨男童哭鬧，高男則涉嫌以毆打、罰跪、嘴巴塞布等方式凌虐，還會帶到自己的租屋處施暴。

男童2015年9月19日疑遭高男施虐後，上午7時許因嚴重腦傷陷入昏迷，杜女得知後打給119，但男童早沒有呼吸心跳，急救6天回天乏術。解剖後，耳朵、下體等多處瘀傷，腦內出血則疑被高男以甩耳光方式凌虐而死。

檢警過濾杜女與高男Line對話，發現女方曾說「他剛被我揍一頓」、「那我讓他跪了」，男方則回「彈耳朵可以彈黑青」、「玩1次給你看」等。2人還會互傳施虐照片為樂，高男甚至吸完電子菸後，強將香菸灌到男童嘴巴。

法官審理時，杜女與高男都否認犯行，但合議庭認定許童生前曾遭打耳光、巴頭、吐電子菸，有被不當照顧，2人有共同故意傷害犯意，高男並因此致人於死。賠償部分，杜女已經和解，家屬對高男求償還在審理中。

(中國時報)

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