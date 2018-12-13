防擾眠 民雄不設觀光夜市

2018年12月13日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣民雄鄉公所獲前瞻基礎建設計畫「提升道路品質計畫」補助4800萬元，預計在昇平路鋪石材地磚，以及多條道路管線地下化及水溝重建，卻引發鄉民反彈。12日說明會時，前議員黃嘉寬更怒火沖天上前翻桌，最後鄉公所與鄉民達成不鋪地磚、標線型人行道、不設觀光夜市等3點共識。

民雄鄉長何嘉恒、公所建設課長李紹誠及台新工程顧問有限公司昨天舉行說明會，向鄉民報告民權路暨昇平路、中樂路、民生路人行環境品質提升改善工程。但鄉民約10點至鄉公所前集結，還拉起「反對施工」、「違背民意」等布條抗議。

李紹誠表示，為營造信仰中心整體意象，因此規畫昇平路鋪設石材地磚，其施工並非採生態工法，是高強度可輾壓；至於觀光夜市則非傳言由公所收租，而是由店家與攤商自行協調。

大士爺廟附近的何姓居民則反映，地磚容易毀損，且汽機車行駛容易顛簸，老年人安全堪慮，反對鋪設。也有居民認為，民雄附近沒有可供停車的場地，不需要觀光夜市，且昇平路除商家外還有許多住戶，若設夜市恐打擾居民安寧，也衍生衛生疑慮。

鄉民代表簡嘉億建議，若不鋪設地磚，可將省下來的經費，做民宅與道路間斜坡方便進出，以及店家招牌整體美化。鄉公所也承諾，會在水溝溝蓋內建斜坡供民宅出入。

最後，何嘉恒表示，整個計畫包括設矩形暗溝、路面刨鋪、電線、電信管線地下化，完工後可望改善民雄鬧區水溝長期被攤商遮蓋、違法占用的情形；至於鄉親認為沒有必要的部分，願意取消鋪設地磚及觀光夜市規畫，責成李紹誠、顧問公司向營建署報告變更設計。

(中國時報)