國防大學少校 詐百萬公款被訴

2018年12月13日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

國防大學38歲憲兵少校曾憲志，涉嫌利用承辦採購業務期間，刁難業者偽造單據簽名浮報施作項目跟金額以詐領公款，其中最誇張的是，平時單月修剪花木僅2車次，浮報至45車次，涉嫌詐領近百萬元公款，檢方12日以貪汙罪嫌起訴，並將曾憲志移至法院審理。

檢察官葉益發以「有辱官箴、敗壞軍紀」痛斥曾憲志，曾2014年7月至2017年11月在國防大學擔任總務處少校採購後勤官，涉嫌從2016年8月起，先是和退役在清潔公司當負責人的蔡姓37歲同袍協議一起詐領率真校區小額採購案價金共計9件採購案。

曾明知對方沒有承攬「木樁支架」、「樟樹補植」，卻指示他開立3張不實估價單，讓蔡獲得詐款29萬3000元，曾則從每件承攬案向蔡索賄1萬元，共拿到9萬賄款。

而長期和校方合作廠商，負責人廖男（53歲）與從事會計的妻子周女（49歲）基於害怕不得不配合，遭刁難下共交付了27萬5000元賄款，曾還浮報夾子車、懸臂車入校次數，逼迫廖吐出已匯入帳戶的浮報款。另外，校區僅需要50箱衛生紙，卻大肆浮報至200箱需求，和業者對分利益。

其中一次最為誇張，去年9月曾獅子大開口，指使周女偽造45次清運文件，冒用官兵簽名，企圖一次詐領74萬8000元，遭國防大學發現將他送辦。

檢方也查出，曾虛報名目五花八門，舉凡木樁支架、花卉植栽、有機肥料、地板打蠟、驅蟲滅鼠、阿里山茶葉，不法所得近百萬元，雖然他在偵查中自白部分犯行，繳回部分犯罪所得31萬1400元，仍依貪汙治罪條例等罪嫌起訴，而多名業者因害怕才配合作案，檢方請求減輕其刑。

(中國時報)