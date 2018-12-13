民團捐警車 嘉縣治安UP

2018年12月13日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣朴子配天宮等20個民間企業、宮廟與個人，共同捐贈14輛警用車輛，12日在嘉義縣警察局前廣場舉行捐贈儀式，由縣長張花冠代表授贈、校閱車隊及頒發感謝狀，同時也啟用多項新建置科技設備，霹靂小組更現場操演正面垂降、坐姿倒掛等多項戰技，令人震撼。

嘉義縣警察局12日舉行警用車輛捐贈及科技設備啟用儀式，警用車輛在警局前一字排開，財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會、三旗聯合濟世會、北回化學、石庫瀝青工業、佳光企業、合騏工業股份有限公司及天發商行等20家公司行號，阿里山受鎮宮及朴子配天宮、高明寺、鎮安宮、天公壇等5個宗教團體，以及個人捐贈的賴朝興、陳嘉益與曾子瑤等3人應邀出席，捐贈的裝備包括13輛警用巡邏車及1輛偵防車。

縣府今年也編列500萬元新購8輛警用巡邏車，將配發派出所第一線執勤同仁使用，盼在追緝歹徒過程中，能保障同仁生命安全。

面對推陳出新的犯罪手法，嘉義縣警察局今年新建置的「手持式拉曼光譜分析儀」、「指紋遠端比對工作站」、「手機鑑識軟體」及「無人機」等多項科技設備也在12日啟用，未來將成為維護治安及交通等工作利器。

張花冠表示，嘉義人努力打拚，事業有成回饋土地及人民，向他們表達謝意；另外，嘉義縣雖財力、人力都較為匱乏，但維護治安和打擊社會犯罪絕不打折，希望新啟用的科技設備，能充分應用在各項治安工作，有效打擊犯罪。

(中國時報)