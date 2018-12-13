蔡英文的冷 韓國瑜的暖

2018年12月13日 04:10 中國時報 陳國祥

當你的人民在境外受到莫名的政治攻擊與壓力，作為一個政治領導人，你是聲援他、給他送暖？還是冷漠以待，並且借題發動政治攻勢？蔡英文總統和韓國瑜市長截然不同的兩種表現，鮮明區隔了領導者的兩種心向與風格，人民的感受當然天差地別。

麵包冠軍師傅吳寶春將在上海開第一家分店，卻遭大陸網友批評賣「台獨麵包」，他為此發表聲明表示支持九二共識、兩岸一家親，卻又被台灣網友罵翻。

蔡英文總統發表迴廊談話時表示這件事情很嚴重，蔡總統說：「我們一次又一次看到有人在脅迫下說出幾乎是標準化的台詞，台灣人都看得懂，這是政治壓迫，台灣人不會接受，世界上的人也不會接受。」

高雄市準市長韓國瑜的反應與處置則恰恰相反，他陪同吳寶春召開記者會。韓國瑜喊話：「希望台灣民眾好朋友，要發自內心愛惜、珍惜。這次吳寶春師傅受到這樣壓力，希望台灣人民能做他後盾！」

蔡英文總統，常被人批評冷漠無情，偶爾散發一點溫情，絕對是針對政治上的同夥或同路人。這次對吳寶春事件的反應如出一轍。

吳寶春發出自稱「中國台灣」人和支持九二共識的聲明，其實是他無端遭受大陸政治狂熱分子汙衊栽贓，唯恐危及生意，不得不採取預防措施，表明立場以求避禍與自保。這個過程尚無跡象顯示他是迫於中共官方所逼。

蔡總統對於吳寶春的處境絲毫未表露一點同情，只冷冷地說「不是苛責他」，對其無奈發表的聲明則顯然難以苟同，並且歸責於「政治壓迫」，進而譴責中共「以政治扭曲經濟」。通篇談話全無聲援與激勵之意。

韓國瑜恰恰相反，他體諒吳寶春的處境，疼惜他、支持他，還呼籲大家做他的後盾。前者冷冰冰，後者暖洋洋；一個借題發揮政治攻勢，一個誠摯支持援助；一個是秉持意識形態抒發言論，一個是袪除政治的真心關愛。

身為國家領導人對其人民受到委屈，迫於無奈而曲意迎合，不僅毫無關懷之情與保護之意，還藉機大作政治文章，進行失實的政治指控，確實有失總統職分，亦不符領導者應有的格局。反觀韓國瑜，則展現真誠純良的本心，他由衷而自然地流露關懷之情，且呵護心切，令人油然感受其情懷。

一個賣菜郎憑什麼下半年功夫就徹底打敗高高在上的黨政領導人？答案就在這裡。心誠意正地以人民為本位，深切體察人民的處境與感受，體貼地為人民設想，幫他解決問題，改善他的際遇，增進其福祉。而不是汲汲於追求個人權位與一黨私利，冷待民瘼，疏忽民情。

1124的政治海嘯因何捲起？法國巴黎街頭黃背心之怒是從何而來？高踞在雲端上擘畫改革大計的領導人，一旦缺了摯愛人民的心靈溫度，少了體察人民意向的感通力，則再崇高偉大的改革大計都將枉然，徒然激起民怨與抵制。

冷冷的台北、暖暖的高雄，應是吳寶春當下的實然感受，或許也是眾多台灣人民的感受。敗選檢討，從此出發；凡百施政，以此為臬。

台灣的春天繫乎於此。（作者為資深媒體人）

(中國時報)