孟晚舟事件折射美國焦慮

2018年12月13日 04:11 中國時報 石齊平

加拿大前外交官康明凱在中國失蹤，據傳被扣押之後不久，加拿大法院裁定，華為CFO、創辦人任正非之女孟晚舟獲准以1000萬加元保釋。

從12月1日孟晚舟在加轉機時被拘迄獲釋為止，整個事件給各方的感覺，除了瀰漫著諜戰片的戲劇性之外，也赤裸裸地暴露了美國的霸道及流氓性格，更折射了美國在面對中國時的不自信及日升的焦慮感。

應該看到孟晚舟事件是中美科技戰與貿易戰的一個部分，而所有正在發生的什麼什麼戰，又是中美新世紀全球霸權地位之爭或大博弈的一個部分。

美國稱霸全球已有1個世紀。美國成霸，自有其優越條件，並不足為奇，值得關注的是她如何「保霸」。就在過去百年內，美國先後成功地對付了一個又一個被其視為有能力挑戰她霸權地位的一眾對手，包括一戰時代的德意志帝國、二戰時的日本帝國及納粹帝國、二戰後的蘇聯，以及某種意義上的日本經濟帝國。物換星移，進入到21世紀，美國還是美國，被其視為最大挑戰者的卻已換成了中國。

與前述一眾對手有所不同，這個已被川普公開定位為「修正主義強權」的最新對手：一、嶄露頭角速度極快，才40年，GDP就從全球第15竄升到了老二，讓美國頗感措手不及；二、體量巨大，人口規模近14億，中產階級規模等同日本總人口，與美國相埒，且仍持續擴增；三、民族性優越不輸甚至超越美國之前的一眾對手；四、中國共產黨對美國而言相當陌生，經常讓她做出錯誤判斷，所以如此的重要原因之一，也許是中共作為一個長期執政黨，其缺點多為顯性，易為人所見，優點卻不少是隱性的，難為人所察覺；五、當今大陸領導人習近平，吃過全世界所有政治人物都沒吃過的苦，從政歷練完整，卻沉穩內斂，深藏不露；六、中國已連續錯失了3次工業革命，關於改革開放，這次終於牢牢地抓住了上世紀末以來的第4次工業革命，而且表現又令人驚訝，僅不過10到20年間，中國從一個山寨王國蛻變成了工業大國，甚至是科技大國，新世紀的重點科技無一缺席，且力爭上游，多數已位居全球前沿，少數如人工智慧、量子科技等，甚至已略為領先，當然也包括關鍵科技中的關鍵─5G。

華為正是在這樣的大形勢、大背景下被美國鎖定的。5G不同於以往的2G、3G、4G，它不僅是速度的提升，更是「萬物聯網」，將在人類經濟、社會中的每一個方面起到革命性的影響，「得5G者得天下」，是21世紀的兵家必爭之地。最新的形勢，無論在基地台的建設、商用合約的簽定數、5G的國際標準，及2019年將上市支持5G的智能手機等各方面，華為在一線群中已漸有脫穎而出之勢。美國壓力之大可想而知。

中、美兩國氣運正在朝黃金交叉點逼近，這一時刻，既考驗著川普，更考驗著習近平。

（作者為香港鳳凰衛視資深評論員）

(中國時報)