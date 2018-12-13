2018年12月13日 04:11 中國時報 李建榮

知名麵包師傅吳寶春即將在上海開店，開拓自己麵包事業的版圖，孰料上海網民一句「台獨麵包」的抨擊，引來吳寶春的政治表態，卻導致統獨意識形態極端者捲入口水戰，吳寶春的無端遭殃也呈現台灣人想要在大陸討生活，有政治上的無奈。

嚴格說來，整起事件的起因，來自於大陸網民對吳寶春接受訪談的過度扭曲所致。稍早吳寶春接受《民報》訪問的原文為「中國市場雖然有13億，但全世界有70多億，我不會把眼光，只看在中國」。這句話的原意是有布局全球的概念，但是遭網民扭曲為台獨主張後，的確對吳寶春不公平。

可以理解，因為大陸民族主義高漲，無法接受主張台獨的生意人到大陸賺錢，賺了錢回台支持台獨的想法。但是吳寶春畢竟只是專業的麵包師傅，政治不是他的本行，他也不願意去碰觸政治。但是遭到大陸一些網民圍剿，危及他的投資，因而像海霸王、85度C的處理危機模式，表態支持九二共識、兩岸一家親，也成了SOP。

兩岸文化淵源與血緣關係，兩岸一家親應該是大陸同胞可以接受的民族認同，連台北市長柯文哲因為講了兩岸一家親，都遭民進黨質疑其台灣價值。吳寶春口中也說出兩岸一家親，大陸一些網民何必相煎太急，紅起眼睛追殺吳寶春，確實是太超過；若因吳寶春事件激化兩岸情緒對立，更是不聰明的舉措，也違背了習近平揭櫫追求兩岸心靈契合的目標。

行行出狀元，2010年吳寶春拿到第一屆世界麵包大師個人冠軍，創下烘焙業傳奇，他的創業勵志故事，不僅是台灣之光，也是兩岸之光。就像在世界體壇上很多表現優異的兩岸選手，他們的金牌奮戰之路，都應相互欣賞，相互激勵，像謝淑薇及彭帥都可以攜手拿下溫布頓金盃，這才是兩岸在各領域追求和諧、良性競爭該走的道路。

85度C風波還特別商請藍營政治人物支持背書，才度過難關。這兩起事件都說明在大陸投資的台灣企業，在兩岸政治難題未破解前，遭指控為台獨，將陷入事業的大利空。如何協助其脫困，是兩岸政府保護人民正當投資權益該有的作為；若不此之圖，反而只是想在政治層面利用此一事件，激化兩岸網民情緒，升高兩岸對立，這是大不智。

兩岸的政府都應該相互克制，政治人物注意發言尺度，該讓此事件及早降溫落幕，才有利兩岸的政治穩定，經濟合作。「吳寶春就是吳寶春」、「麵包世界裡很單純也很快樂」，這是當事人最真心的話，到大陸做生意不必抹紅為不愛台灣。也希望「柔軟成就不凡」的吳寶春度過難關，他的麵包在兩岸及全世界都受到歡迎。（作者為資深媒體人）

(中國時報)