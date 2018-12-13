2018年12月13日 04:11 中國時報 陳燕木

12月10日下午7點，寒風中帶著些許憂傷。海基會前董事長江丙坤先生因主動脈剝離，引發心肌梗塞，於台北馬偕紀念醫院不幸仙逝，享年86歲。

而在此之前，從11月28日開始的短短十餘天，江董事長仍奔跑于重慶台灣周、廈門兩岸企業家峰會、日本東京3場出訪行程。十多年前江董事長擔任立法院副院長期間，也曾因工作勞累過度而暈倒在立法院。江董事長赴大陸次數已經高達179趟次，這個數字對兩岸高層人士而言，應該算是空前絕後的紀錄。

江丙坤1932年出生於台灣南投縣，日本東京大學農業經濟學博士，曾任中國國民黨第一副主席、2008年擔任海峽交流基金會董事長、國際民主聯盟副主席、三三會會長、海貿會會長、國立台北大學校友總會總會長。與夫人陳美惠育有二子一女，江夫人不僅是一位好妻子、好母親，更是一位以色彩、以音符詮釋生命的傑出藝術家。江夫人的畫冊《家鄉情》是她用毅力和藝術彩繪出的美學人生。

我與江丙坤董事長相識已有30多年了。江董事長80歲生日那天，全國台企聯希望送給他一份特殊的禮物。我和高文誠祕書長找照片、配音樂，製作了1張記錄他一生拚搏的光碟《坤哥，你是我兄弟》，在台北圓山飯店暖壽時放映，令在場500位賓客感動不已。現在，這份光碟讓江董事長永遠活在台商的心中。

無法忘記，他曾兩次不辭辛苦地從台北趕往東莞，參訪我的公司，並參加了公司的40周年慶，鼓勵我、支持我，是為我點燈引路的人生導師。他的音容笑貌宛如在我面前一樣，親切、慈祥。我曾問他何時退休，他的回覆是：「中國的古書還沒有看完」。他熱愛中國文化，尤其是古典的文史哲學，他終身學習的態度，令我肅然起敬。

剛剛在昆山結束的全國台企聯第4屆常務副會長第8次會議上，全體台商會長默哀追思，沉痛哀悼。江董事長是兩岸舵手、經貿尖兵。他穿梭兩岸，為無數台商排憂解難。他的英文名字P.K.江，人如其名，為台灣利益而PK。一生無私奉獻，是人民公僕的最高表率。

江董事長締造了兩岸和平繁榮發展新局面。為了兩岸的和平發展，他全力以付，全心投入，永遠人民第一、台灣至上。他也為兩岸拚搏到最後一刻，讓所有台商永遠懷念。

江董事長愛唱《愛拚才會贏》，他才是真正的拚命三郎！如今，人雖逝，其事不朽，時雖逝，其名不泯。他曾經是台灣經濟的舵手，是兩岸經貿交流發展的領導，對於所有台商來說，他就像大家長一樣，可以說是台商的導師，是台商之父！

（作者為全國台企聯常務副會長）

(中國時報)