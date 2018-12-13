吳寶春事件反映民進黨的焦慮

2018年12月13日 04:11 中國時報 主筆室

得過世界麵包大賽冠軍、被視為台灣之光的麵包師傅吳寶春，為紓緩大陸網民央求政治表態的壓力，發表「兩岸一家親，支持九二共識」聲明，卻在台灣引起質疑與爭議，陷入兩頭受氣、進退維谷困局。尤其蔡英文總統和一些民進黨政治人物的評論，非常不恰當，讓人們對兩岸的未來感到憂心。

吳寶春事件基本上是大陸網民獵巫行為，官方並未介入。3年前吳寶春愛媒體訪問中曾說過，除了大陸市場，世界還有其他市場。這是中性的敘述，卻在特定媒體扭曲下，變成好像吳寶春排斥大陸市場。吳寶春進軍大陸市場後，對岸有網民受到當時報導的影響，發出一些批評與抵制，甚至質疑這是台獨麵包師傅，吳寶春因而發出「兩岸一家親，支持九二共識」聲明。

過去以為吳寶春也是持反中立場的不少人，對吳寶春的聲明非常不能接受，有人揚言拒買拒吃，民進黨立法委員管碧玲連續發出了多篇文章，痛罵「投降賺大錢」、「愛錢不愛國」、「不道德」，連桃園市長鄭文燦都批評「九二麵包」太離譜。蔡英文總統雖然沒有批評吳寶春，卻強調中國以政治扭曲了經濟，把矛頭指向中國大陸當局。

反中人士如此氣急敗壞，其實反映的是一種害怕全面潰敗的焦慮。民進黨在九合一大選大敗，主要是敗給在選前的電視辯論就已公開承認接受九二共識的高雄市長當選人韓國瑜。韓國瑜公開宣稱接受九二共識而高票當選，等於是民眾用選票對民進黨反中立場投下了反對票。

選後蔡英文總統雖然辭去黨主席，兩岸立場上卻沒有鬆動，依然堅持擁抱美國反對中國。在這種時刻，具本土派象徵意義的吳寶春公開表態支持九二共識，簡直就是民間全面接受九二共識的號角聲響起，這對於民進黨與台獨人士來講，絕對是不可承受之重，當然會想盡辦法加以攻擊，以避免民進黨重新掌握中央政權以來，攔阻九二共識的努力全面破滅。

從這樣的角度來看，不難理解民進黨即使經歷九合一大選的大敗，卻依然拒絕接地氣。說起來非常諷刺，文化部長鄭麗君夫婿沈學榮，先前就在大陸成立東莞居磁電子公司。鄭麗君說夫婿目前已退出經營團隊，也沒有擔任董事，卻沒說是否已出清持股。民進黨前立委薛凌的夫婿、民進黨現任中常委陳勝宏曾經擔任陽信銀行董事長，陽信銀行的子公司「陽信融資租賃（中國）公司」2013年在上海揭幕，時任立法委員薛凌和兒子台北市議員何志偉現身。

不難知道，不管這些綠營人士嘴巴怎麼說，實際行動卻都支持了兩岸經貿交流。蔡英文總統在2000年擔任陸委會主委時，更曾經公開表示：台灣人民只有一個選擇，就是未來的一個中國。請問今日的蔡英文，要如何解釋當時的蔡英文？

民進黨黨政人士言行不一，也許有不得不為的困難，或許尚能理解，如果連事實的掌握都出現錯誤，成為無知就讓人不能接受。吳寶春事件從頭到尾跟大陸官方無關，是大陸網民自發性的批評與抵制。必須嚴肅面對及指出的是，大陸網民對台灣的民粹心態，在過去幾年明顯升高，論其發生原因，主要是受到特定民進黨與台獨人士煽動台灣民粹主義的刺激，被激怒而回擊。簡單地說，台獨民粹主義激起了大陸民粹主義的怒氣與攻擊，正是在這樣的氛圍之下，才造成包括吳寶春在內的台灣民眾到大陸經商或發展時的困擾。

吳寶春事件提醒所有關心兩岸未來發展人士，須思考幾件重要大事：一、民進黨政府的冒進，已點燃兩岸民粹主義火苗，對立開始升高，小摩擦很容易釀成大事端，必須防備。二、中美對抗升溫，美國打台灣牌，台灣打美國牌趨勢下，兩岸對立將成為敵我衝突，必須設法避免。三、民粹主義一旦星火燎原，任何當政者都很難處理，期待兩岸政界與民間有識之士，應嚴肅面對，及早建立危機通報與溝通機制。四、「兩岸一家親」不是口號，大陸實力遠超過台灣，願意到大陸投資、開店的台灣人，都不會否定自己是中國人，大陸同胞應善待。

(中國時報)