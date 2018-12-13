2018年12月13日 04:11 中國時報 主筆室

蔡英文總統11日「迴廊談話」，提及安全政策要顧及人民負擔能力，一席話立即啟動機車強制安裝ABS政策髮夾彎，交通部不但暫緩2021年全面加裝ABS，還馬上要與機車業者協商降低價格。

執政以來向來不服輸、不認錯的小英總統，這次罕見主動承認政府施政疏失，從《空汙法》到「機車加裝安全裝置」，常忽略掉新標準在適用時，是不是會導致人民無法負擔？

總統要求政策檢討，交通部代理部長王國材10日原本還大陣仗召開記者會，辯護機車強制安裝ABS政策勢在必行，且強調85%機車族不受影響，11日立即以最高行政效率跟著政策髮夾彎，且「懂得」苦民所苦，要與機車業者討論降價方案。

王國材腦袋瞬間靈光，高效率接地氣，說穿了就是「體察上意」，畢竟代理部長要真除就差那麼一小步。由此也可窺出小英貫徹意志力之堅強，即使總統主要職權是外交與國防，國家領導人願站在人民角度檢視政策，總是好事一件。

持平而論，機車加裝安全裝置係參酌歐盟及日本規範，為了騎士安全的確有考量設置之必要，只是政策的執行不只安全面、還包括成本效益與人民感受。而這政策日前引發民怨時，交通部一開始卻推託是馬政府時代訂定，就是典型的行政官僚制式回應。

治大國如烹小鮮，機車加裝ABS政策只是紛擾國政中的芝麻小事，樂見小英總統能體察民意髮夾彎。援引此政策思維，如果小英在能源以及兩岸政策，同樣能站在民意這一邊，不分藍綠，該修正就勇於髮夾彎，才能帶領國人追求過好日子！

(中國時報)