黃背心燒出動盪2019

2018年12月13日 04:11 中國時報 江靜玲

2018年即將告終，這是一個如此不平靜的一年。中美兩國競逐，牽動全球政經版圖重新洗牌，態勢難料；在歐洲歷史上總是扮演革命先鋒的法國則在2018年進入尾聲之際，爆發了50年來最血腥的黃背心運動，迫使法國總統馬克洪坦承錯誤。不幸，馬克洪的道歉怕止不住這把從法國社會民怨中燃起的怒火，黃背心運動此刻恰燒出了動盪的2019年。

對於許多關注歐洲事務的人而言，本周一同天發生在英法兩國的兩件事──英國首相梅伊突然宣布國會脫歐協議表決延期，以及法國總統馬克洪針對黃背心運動的13分鐘電視演說，兩者性質不同，卻同樣充滿戲劇性。

英國和歐盟如何完成這項近代史上最大的政治分手，不僅攸關英國這個老帝國、同時也是世界最古老的民主國家對自己做一次歷史總清算，以期準備在21世紀成為一個什麼樣的國家，對歐盟這個以世界和平為藍圖規畫的聯盟也是前所未有的挑戰。諸多歐洲歷史糾葛記憶因為英國脫歐再次被喚起，歐盟和英國對愛爾蘭共和國和英屬北愛的邊境問題，只是其中之一而已。

面對脫歐的不確定性，英國的這個耶誕節幾已確定不會太平安。對於更廣泛的歐洲，各國則把焦點放在已造成超過1250人遭拘捕、400人受傷，經濟損失高達數十億歐元的法國黃背心運動上。大家想知道，這場法國半世紀以來最暴力的運動，那些穿上黃背心走上街頭的人到底想爭什麼？為什麼在譴責暴力的同時，支持這項運動的比例仍高居不下？

令人憂心的是，黃背心運動有擴大到法國之外的跡象。與法國比鄰的比利時出現黃背心示威者燒毀車輛，只是初期警訊。黃背心運動似乎受到歐洲極左和極右兩派勢力的運用介入。英國左派支持者認為這是法國社會分裂的冰山一角，是草民對建制派精英的積怨；義大利極右派北方聯盟黨黨魁薩爾維尼推波助瀾指稱：「遭到法國政府屠害、被遺忘的人們，現在走上街頭了！」

這些語言──草民、精英、建制派、被遺忘的人們，從2016年以來重覆出現，造成英國公投選擇脫歐、川普當選美國總統的結果，是宣揚民粹主義者極左和極右兩兩派的共同語言。在歐洲逐漸陷入民粹政府大環境下，另組政黨在法國2017年大選中脫穎而出的馬克洪，一直被自由派認為是歐洲民主自由傳承未滅的象徵與希望。

也正是在這樣背景下，法國的黃背心運動造成的震撼是跨國界的，馬克洪的態度和演說受到的期待也超過法國國內，歐洲支持民主自由、多邊主義和全球化的政府和人們都希望法國愛麗舍宮此刻對黃背心運動能提出解套之計。人們看到了馬克洪承認錯誤，提出新策，但未全盤退讓，不恢復富人稅也不會放緩改革腳步。誠如馬克洪所言，這當中有許多問題是在他入主愛麗舍宮前就已經存在了。沉痾難治，馬克洪一席演說雖有心但恐不足以熄滅已燎原的黃背心之火。

歐洲議會將在明年5月舉行選舉；英國脫歐期限在明年3月底。2019年對5億的歐盟選民和廣大的歐洲未來而言是至為關鍵的一年，極右派早已在歐洲進行跨國串連，一個脆弱的馬克洪和動亂的法國是歐洲自由派此刻最不樂見的。

如果從2016年下半年起世界政局仿如雲霄飛車，2019年，依然得坐穩了等待出現令人驚心的起落。

(中國時報)