別讓大選敗在黨內初選

2018年12月13日 04:11 中國時報 林清強

九合一選舉才告落幕，國民黨內部已開始進行2020年總統大選競逐，近來主張全民調決定總統候選人的聲浪四起，此議雖由中生代提出，有其意義，但可能重蹈2016國民黨「換柱」風波之覆轍。

2016年的總統大選，洪秀柱於當年6月中旬經國民黨黨內初選全民調，不但跨越黨內所設的30%「防磚條款」門檻，支持度更高達46.2%，然而才經4個月，國民黨卻於10月採行了「換柱」行動，國民黨中央透過臨時全國代表大會，廢止提名洪秀柱為候選人，改為「徵召」國民黨主席朱立倫參選，引發了「換柱」爭議。

洪秀柱未能參選總統，固然是因她主張「一中同表」與國民黨「一中各表」的兩岸政策相悖，更重要的原因在於她的初選高民調，被普遍質疑是遭綠營灌票，也因而在她獲得國民黨提名之後，民調支持度即如溜滑梯般明顯下降，這亦是「換柱」關鍵之所在，顯見全民調絕非是國民黨總統候選人最佳的提名方式，所謂的「全民調」可能淪為「假民調」。

事實上，政黨提名公職候選人並非只有民調一途，協調、徵召亦都是初選辦法規定的提名方式，2016年朱立倫取代洪秀柱出馬，即未經初選更未通過民調，只經全代會決議便以徵召方式獲得提名；如若當年朱立倫可以如此，為何如今就非要以民調乃至全民調決定提名人選？

以洪秀柱的例子來看，民進黨必然會以策略性的手法，在民調時支持國民黨最弱的人選出線，以便在大選時輕鬆對付。2016年大選，國民黨因為臨時陣前換將，非但支持洪秀柱的國民黨員不滿，也有不少中間選民極不以為然，以致朱立倫僅獲381萬餘票，以308萬之差大敗於蔡英文之手，創下國民黨候選人慘輸最多之紀錄，即連立委席次亦遭波及而大幅減少，國民黨如若不能記取「慘痛教訓」，只怕難免重蹈覆轍。

更何況，媒體報導國民黨內人士分析「若採全民調，綠營可能會策略性投票，吳敦義出線機率就高；若是排綠民調，朱立倫就可能勝出」，顯示無論採取何種民調都難以公平，古人有云「盡信書不如無書」，對於國民黨則是「盡信民調不如無民調」，既是如此，一再倡議以民調或全民調決定總統候選人，豈非徒增困擾。

2020國民黨如若要重返執政，黨內領導人就不能有私心，必須看清楚真正民意所向，就操守、經歷、能力乃至政治智慧等條件，全盤審慎評估最有戰力及最可能勝選的總統候選人，而非斤斤計較於年齡或提名方式之末節，畢竟，目前在全世界引領風騷的美國總統川普已年過70，而法國馬克洪以壯年當選總統也被津津樂道，但黃背心運動正考驗他的治國能力。世代交替固然是趨勢，但勝選才是要務。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)