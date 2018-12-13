離岸風電 官員的神邏輯

2018年12月13日 04:11 中國時報 陳立誠

近日離岸風電劇情越來越精彩。上周監察院針對經濟部辦理離岸風電過程提出糾正案，周一經濟部長沈榮津親上火線召開記者會喊冤。最精彩的一句話就是經濟部標案為全民省了4000億元。

這是怎麼回事？我們可以先讀一則笑話：某甲頭腦不是很靈光，第1天花了5兩銀子買了一個市價1兩銀子的商品。第2天學乖了，花1兩銀子買了一個同樣的商品。友人笑他第1天冤枉多花了4兩銀子，某甲憤憤不平說他第2天省了4兩銀子，此乃笑林廣記經典笑話。

今年離岸風電招標，經濟部4月分以遴選方式向得標廠商以每度電5.8元每年購電140億度，6月分以競標方式，以每度電2.5元向廠商每年購電60億度。監察院指出若以2.5元計算，4月分標案每年多付了450億元，20年合約有效期間多付了9000億元。沈部長反過來辯稱如以5.8元計算，6月分標案每年省200億元，20年省下4000億元。沈部長邏輯與上述某甲邏輯如出一轍，頭腦是否靈光，國人自有判斷。

能源局長林全能聽到長官說了精彩笑話，為求表現，立馬說了一個更精彩的笑話。林局長指出歐洲離岸風電單價較台灣便宜是因為歐洲風場較台灣為佳，台灣離岸風電每年發電3600小時，歐洲不止此數。真不知林局長是否在幫倒忙？監察院指出，因近年離岸風電技術發展神速，不論風機規模，施工船隊，施工工期都有長足進步，這兩年風力成本及單價都有腰斬現象，能源局5.8元費率用的是兩年前的老資料，造成國家重大損失。

林全能避重就輕，完全不提科技進步才是風電造價大跌主因，反而大談歐洲風場好所以價錢下跌，大概是這兩年歐洲氣候巨變，風力變強，刮風日子變多，風力發電時數由每年3000小時增為6000小時才是這兩年歐洲風力單價砍半的主因。林局長的「神解說」令人嘆為觀止。

得標廠商不甘寂寞，也上演一齣鬧劇：如上述，以每度5.8元計算，20年額外利潤9000億元，但若以明年費率每度5.1元計算，20年額外利潤降至「只有」7000億元。廠商們竟然哭喊「政府失信」、「違反信賴保護原則」。7000億額外利潤不夠，還要逼迫政府非要今年內簽署購電合約，再多賺2000元利潤。什麼叫「違反信賴保護原則」？當初投標須知不是寫明了費率以簽約年為準，何時保證非在今年內簽約？現在還裝瘋賣傻？

對台灣人民而言，不知道以上3則是喜劇還是悲劇？（作者為台灣能源部落格版主）

(中國時報)