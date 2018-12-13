2018年12月13日 04:11 中國時報 楊方儒

剛剛過去的九合一大選，台灣社會深刻感受到，透過臉書與Line平台海量傳遞，假新聞（fake news）與不實訊息（disinformation）已經成為國安危機。大家都在探討網軍帶風向，緣何擁有這麼大的影響力？經行政院政務委員羅秉成提出「惡、假、害」3標準，並將修正《數位通訊傳播法》草案，要求社群平台業者，能夠查核事實。

一直以來，我們對網路社群平台，都太有好感，卻忽視它們應當具備的責任。當臉書創辦人祖克柏在美國聽證會承諾，擴大事實查核的部門時，大家都忽略了，他在臉書內部的努力與投入，主要仍是在英語世界的同溫層。我們身處的中文世界，卻不在他的考量中。

臉書擁有20億活躍用戶，LINE也有2億，微信則有10億，當微信與騰訊能夠以人工智慧與工人查核等方式，來達到北京當局的期許時，社群平台顯然不能再把責任，完全都推給散發不實訊息的內容提供者。

一直以來，有爭議的新聞報導，如果新聞台被大家看到時，該電視頻道就會被追究責任。《衛星廣播電視法》也有相關罰則，明文規定如果違反事實查證原則或公平原則，導致損害公共利益，處20萬至200萬元罰鍰。

我認為，一條不實訊息如果在臉書APP被大家看到，臉書就要負責任。一段不雅影音，如果在YouTube這個平台被大家看到，YouTube就要負責任。一張露三點照片，如果在Instagram被大家看到，Instagram就要負責任。

可以比擬的是，一個假貨，如果在PChome被大家買到，PChome當然更要負責任。

簡單的說，讀者與用戶，還有這麼多的消費者，在哪個平台上花了時間與眼球，接收到新聞與資訊，或者是影音內容，該平台就要負責任。

關鍵在於，這些巨頭平台，已取得用戶的數據與時間，點擊與流量，還有消費偏好與個人隱私，進一步打造其商業模式，甚至賺到大錢，所以更要負起責任。

當然，閱聽用戶更必須培養新媒體識讀素養，而美國與台灣都有新聞自由，台灣的NCC，肯定也不是大陸的中宣部與網信辦，有關不實訊息涉及一籃子修法條文與新規範，不能過猶不及。

越low的內容與資訊，臉書的算法越占優勢。優質的內容，反而都爭取不到點擊與流量，甚至連被滑到的機會都沒有。不要說假新聞與不實訊息了，臉書本身就是全球最大的內容農場，報導者或端傳媒等優質媒體文章，你在動態消息看得到嗎？

所以爆料公社也請不要緊張，臉書是平台，粉絲專頁與社團都只是內容供應者，誰該負主要責任，相信執法自有標準。

（作者為KNOWING新聞暨幣特財經總編輯）

(中國時報)