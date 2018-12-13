狄杜娜朵美聲 走出恐攻陰影

葛萊美獎得主、次女高音狄杜娜朵，以「戰爭與和平」為題，唱出戰爭的殺戮與恐懼。（華納提供）

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中國時報
／台北報導

2015年巴黎恐攻事件，自殺炸彈客的

無差別殺戮造成數百人死傷，人心惶惶動盪，

葛萊美獎得主、次女高音狄杜娜朵，下月即將首度造訪台灣，她說她受到這件事情影響很大，希望以「戰爭與和平」為題唱出戰爭的殺戮與恐懼，

也喚醒世人要有不放棄追求和平的勇氣。

從音樂劇轉向古典

狄杜娜朵表示，恐攻事件之後她思考很多，「音樂家不應該躲在象牙塔裡，雖然這是我個人的構想，但我希望透過這個計畫，帶樂迷尋求如何在亂世找到平靜的答案。」

狄杜娜朵1969年出生於美國堪薩斯州，父母親是愛爾蘭裔，她從高中起就參加合唱團，也參與音樂劇演出，後來成為聖達菲歌劇院學生計畫的一員，1996年入選休斯頓大劇院青年藝術家計畫，決定改唱古典聲樂，大改演唱技巧的結果一沉潛就是3年多，終於媳婦熬成婆，直到35歲她才真正站上舞台演出，一舉成為炙手可熱的次女高音，至今活躍國際舞台。

情感傳達撫慰人心

「雖然我的職業生涯相對來得很慢，但這卻讓我有信心知道自己可以做得到。」狄杜娜朵至今已經拿到回聲大獎年度女歌唱家殊榮，2010年拿到留聲機雜誌「年度藝術家」，2012年拿下葛萊美最佳古典聲樂獨奏獎，深獲樂界肯定；她最讓樂迷津津樂道的還有2009年在柯芬園英國皇家歌劇院舞台上演出羅西尼《塞爾維亞理髮師》時摔斷了腿，但她意志力堅強，撐著枴杖，坐上輪椅繼續演唱完成表演，轟動歌劇圈。

狄杜娜朵這一系列的「戰爭與和平」曲目已經巡演包括俄羅斯以及美國，聲樂權威雜誌《歌劇世界》樂評就表示，如果說有誰能唱出巴洛克式的曲目，還能表現戰爭與和平之間的衝突感，非狄杜娜朵莫屬。評論也說，「狄杜娜朵讓樂迷感受到音樂，不只是因為她演唱巴洛克曲目的美聲技巧，而是她的音樂與樂迷分享了情感。」

(中國時報)

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