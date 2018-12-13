電影人的家 國家電影中心上梁

2018年12月13日 04:11 中國時報 高彥哲／新北報導

坐落於新北市新莊區的「國家電影中心」12日舉行上梁典禮，預計2020年完工，未來將興建地下1層、地上4層建築，外觀為具有影片意象的綠建築設計，內部則有50及200人的影廳、圖書館、行政辦公空間等，並將成為全台唯一能播放35mm膠捲電影的地方。

國家電影中心預定地緊鄰文化部在內的中央辦公大樓，與周圍新莊產業園區、捷運商城開發案等產業鏈匯聚，工程總經費4億445萬元，由新北市府編列預算，啟用後將成為台灣電影與國際交流的窗口，更是台灣影視產業的嶄新地標，新北市長朱立倫昨日主持上梁典禮，期許工程如期、如質完工。

朱立倫表示，二期招商將創造新的影城商區，對台灣的商業電影跟國家的電影發展都非常重要，也希望未來國人能夠支持我們國內的電影。國家電影中心工程受到各界關注，工程上會加快速度，不要耽誤電影人的期待，二期也將持續跟文化部一起來合作。

文化部影視及流行音樂發展司長王淑芳表示，國影中心落成後，電影界就有一個屬於自己的家，對電影界而言是一件要事，文化部已向行政院爭取到4年2億7000萬元的軟體經費，將來會密切討論研究，將人文素養與前瞻思維導入中心，讓中心成為友善親近的環境。

國家電影中心執行長陳斌全表示，國家電影中心完工後會有非常多的功能與想像，中心將結合電影相關典藏閱覽的功能，最重要是國影中心將成為全台唯一能夠播放35mm膠捲電影的地方，而電影中心位在公園內，未來也會提供親子互動的服務。

(中國時報)