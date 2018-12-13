浪漫到傳承 王俠軍白瓷路15年

2018年12月13日 04:11 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

「覺得才剛開始做，一做已是15年。」王俠軍自2003年投入瓷器創作，看似漫長的成年禮，對他來說，卻才是第一步邁向第二步。從電影、琉璃到白瓷，王俠軍總是先自問：「可以帶什麼樣的使命和理想？」

回顧中國瓷器的發展，從生活用品到美學上的生活品味、裝飾，王俠軍傳承與突破中國1800年歷史的瓷器工藝，以「官窯的浪漫、不惜代價的激情、留下當代印記」自我期許，於是「每一件作品從動手到完成，一做就是2、3年。」

2008年一鳴驚人，第一件「站相」系列作品，讓古瓷藏家驚為「比官窯更官窯」的〈蝶飛〉，到搭配設計製作出與它成雙的〈福臨門〉，這一步，便相隔了10年之遙。

「過去做電影，文藝青年，創意可以是輕量的；轉向工藝，大量的時間、重複失敗，才會發現創意不只靠想像。」王俠軍調侃：「當年的文藝青年終於找到生命的重量」，但現實便是工藝的復與與解構都需要投入大量時間、人力、物力，「曾經有人在門口站了3天想進工作室，只來了1天就自動消失了。」白瓷之路堅持15年，王俠軍指出，創意不是只有虛幻的想像，必須是很扎實的實踐。

「我們希望一個品牌與歷史文化某個情懷是掛勾的」，不諱言近年兩岸而言，大陸更重視傳統工藝的復興與傳承，產業轉型更是在各縣級城市喊得震天，「不同之處在於企圖心」。

「八方新氣」從早期被形容為「文藝腔」，到如今更常被形容為「俠客」，王俠軍坦言整個品牌也從過去的甜美、委婉，像一個優雅的女性、媽媽形象，轉身為有爸爸的形象。

「剛柔並濟，中庸均衡的意象是我們一直在做的」，讓經歷了中、西方工藝較勁的白瓷，除了華麗優雅，也與時俱進地更具都會、俐落、簡約感，是「八方新氣」下一個15年會持續下去的「對的事情」。

(中國時報)