鬼鬼跳豔舞 逗劉以豪剪光光

2018年12月13日 01:41 中國時報 李承陽 報導

劉以豪（左）跟陳意涵的演技惹哭不少影迷。

2018華語片在台票房10強

由林孝謙執導，劉以豪、陳意涵主演的電影《比悲傷更悲傷的故事》，上映9天全台票房就破億，昨（12日）傳最新捷報，在台票房已累積1億4100萬，超越年初《角頭2：王者再起》創下的1億2700萬票房，年底翻盤成為年度最賣座國片。

吳映潔（鬼鬼）在《比悲傷更悲傷的故事》有在劉以豪面前大跳性感舞橋段，可惜遭剪光，她飾演無厘頭的歌壇新星Bonnie小貓女，為了要向唱片公司的企宣劉以豪展現魅力，索性直接爬到辦公室的桌上，跳起性感桌上舞，期間不斷放電，扭腰擺臀慢慢爬向長桌另一頭的劉以豪，還用手指挑逗對方的下巴，最後仍被打槍說：「妳還是裝可愛唱歌好了。」

鬼鬼小貓女口吻催票

這一幕總共拍3個小時，期間鬼鬼重跳5次以上，劉以豪也努力憋笑裝正經，可惜為了要加快電影節奏，林孝謙忍痛把一鏡到底的熱舞戲全部剪光光，鬼鬼則表示：「未曝光的一場戲，但我很喜歡。」也用小貓女的口吻繼續催票：「Bonnie好開心大家喜歡這部電影，要繼續支持比悲傷更悲傷的故事，也要繼續支持Bonnie喔！Bonnie給大家抱抱（愛心）喵～～」

昨電影也在韓國正式上映，在韓國人氣超旺的劉以豪，唱簡單的韓文歌向海外粉絲催票：「這個寒冷的冬天，我們準備了既悲傷又溫暖的電影，將在12日和大家見面。」還裝可愛、送上飛吻。

電影票房創下佳績，各種祭品文開始被討論，除了劉以豪抽中「福利戳戳樂9宮格」要送抱500位影迷，同片演員也可能會開放福利，林孝謙說：「9宮格本來是每破1個億要給劉以豪抽1次，可以的話也想讓其他演員抽。」剩下8格裡面還有「跟粉絲一起在寒冬吃1碗超大刨冰」、「一起跳小貓舞」，最大獎是1張空白鬼牌，讓粉絲自己決定福利項目。

(中國時報)