許茹芸生子計畫 1次攻1個蛋

2018年12月13日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

許茹芸昨宣布將在明年登上台北小巨蛋開唱。（羅永銘攝）

許茹芸12日宣布將在明年4月20日於台北小巨蛋舉辦「綻放的綻放的綻放」巡迴演唱會，44歲的她，與老公結婚5年，外界很關注她的生子進度，她昨表示目前專心籌備小巨蛋，做人計畫將延後，「我1次只能攻1個蛋，但2個蛋都很重要，另一個蛋就順其自然，也不是我說能攻就攻，看天的安排。」

許茹芸出道23年來首度攻蛋，她的韓籍老公崔栽誠（Mr.Big）屆時也會來台欣賞演唱會，她笑說：「他不是彩蛋。」她這次回台進行宣傳1周，每天都和老公視訊，2人都熱愛工作，給彼此很多工作的時間，「我上次宣傳在台北待1個月，他也沒微詞」，大方曬恩愛。

配戴500萬珠寶

昨記者會上，她身穿俐落黑色褲裝，搭配價值500萬卡地亞（Cartier）鑽石項鍊與手鐲出場，貴氣十足，談到首度登上小巨蛋，心情很五味雜陳，有緊張、期待又怕受傷害，她透露每一場演唱會都有不同的彩蛋，並預告台北場會邀好友擔任嘉賓，「彩蛋不只1個。」

她憶起1999年時原本要舉行的大型演唱會，當時恰巧發生921大地震而取消，「而這個約定一等就是20年，我知道我欠你們1個交代」，實現當年承諾歌迷開大型個唱的約定。許茹芸「綻放的綻放的綻放」巡迴演唱會台北站門票將在15日於KKTIX及全台全家便利商店開賣。

(中國時報)