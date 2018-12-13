大叔抱緊處理 陳零九又驚又羞

2018年12月13日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

陳零九日前到大陸好幾個校園演出，人氣紅不讓。

陳零九近日和師妹陳葦廷、孫盛希、北京滾石歌手達西、鞠起，分別到北京、河北、西安、天津、成都、西安校園演出，由於陳零九過去常在演出中途走下台和粉絲握手，自然有不少女粉絲獻上熱情擁抱，他到成都四川藝術職業學校演出時，竟遇上一名大叔突然將他緊摟著不放，讓他措手不及。

陳零九過去幾乎沒和男生有過這麼「親密接觸」，他事後直呼除了有被嚇到，還有害羞的感覺，但聞到對方身上有濃濃酒味，才知道原來大叔是喝醉了。

零下8度鐘鼓樓打卡

他此行由出身當地的達西擔任地陪，帶他們去吃燒烤和麻辣火鍋，陳零九直呼超美味。他首次造訪西安，在同門的「星期二樂隊」帶路下，走進西安知名景點回民街的小巷子吃「泡饃」，還被泡饃龐大的分量嚇到，幾乎吃不完；他也頂著零下8度低溫去西安鐘鼓樓打卡，原本還想去朝聖兵馬俑，但因工作太累，只好留待下次有機會再來欣賞。

他今年9月推出專輯《情歌》後，人氣紅不讓，3個月來接下超過30場校園演出，商演平均一個月3場，甚至明年尾牙季已有超過10個廠商來詢問，今年跨年則在南投、雲林兩地演出。他明年3月開始將每個月推出2首數位單曲，共計將發行20首，現在已經開始陸續展開創作，藉著演出的空檔趕工，相當忙碌。

(中國時報)