大叔抱緊處理 陳零九又驚又羞

陳零九頂著零下8度低溫，全身包緊緊朝聖西安鐘鼓樓。

友善列印
中國時報
報導
陳零九日前到大陸好幾個校園演出，人氣紅不讓。

陳零九近日和師妹陳葦廷、孫盛希、北京滾石歌手達西、鞠起，分別到北京、河北、西安、天津、成都、西安校園演出，由於陳零九過去常在演出中途走下台和粉絲握手，自然有不少女粉絲獻上熱情擁抱，他到成都四川藝術職業學校演出時，竟遇上一名大叔突然將他緊摟著不放，讓他措手不及。

陳零九過去幾乎沒和男生有過這麼「親密接觸」，他事後直呼除了有被嚇到，還有害羞的感覺，但聞到對方身上有濃濃酒味，才知道原來大叔是喝醉了。

零下8度鐘鼓樓打卡

他此行由出身當地的達西擔任地陪，帶他們去吃燒烤和麻辣火鍋，陳零九直呼超美味。他首次造訪西安，在同門的「星期二樂隊」帶路下，走進西安知名景點回民街的小巷子吃「泡饃」，還被泡饃龐大的分量嚇到，幾乎吃不完；他也頂著零下8度低溫去西安鐘鼓樓打卡，原本還想去朝聖兵馬俑，但因工作太累，只好留待下次有機會再來欣賞。

他今年9月推出專輯《情歌》後，人氣紅不讓，3個月來接下超過30場校園演出，商演平均一個月3場，甚至明年尾牙季已有超過10個廠商來詢問，今年跨年則在南投、雲林兩地演出。他明年3月開始將每個月推出2首數位單曲，共計將發行20首，現在已經開始陸續展開創作，藉著演出的空檔趕工，相當忙碌。

(中國時報)

許茹芸生子計畫 1次攻1個蛋 張艾嘉果實30周年

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。