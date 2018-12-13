莊凱勛木工Easy 喚醒劇場糗事

2018年12月13日 04:11 中國時報 李承陽 報導

科技部南部科學工業園區管理局，在記者會中的「宜居移居 幸福沙龍」請來兩個家庭為鮭魚回鄉、異地落腳首選南科現身說法，30歲前成家立業對科技青年不再是夢。（圖片提供科技部南部科學工業園區管理局）

《阿爸的湖畔涼台》。（圖片提供科技部南部科學工業園區管理局）

金鐘視帝莊凱勛為科技部南部科學工業園區拍攝實境秀《阿爸的湖畔涼台》，他在這部實境秀裡首次帶一家三口入鏡，片中「父親力」爆發，親手替6個月大的兒子Mars打造Playhouse，在熊讚、男模江常輝、女演員吳子霏幫助下任務順利完成，莊凱勛開玩笑說：「我自己做的話不是收涎儀式，可能得等到Mars滿周歲了。」

事實上，蓋Playhouse對莊凱勛來說並非難事，屬於放大版IKEA等級，因為他大學讀北藝大，修過舞台設計的課程，木工對他而言還算熟悉，聊起學生時期搭舞台的趣事，他分享之前在劇場擔任燈光組，都躲在舞台上方的貓道看演員演出，「劇場內都有聲音共鳴的設計，有一次表演內容太爆笑，我忍不住在上面笑出來，連觀眾都聽到我的笑聲。」

實境秀首部曲中，莊凱勛挽起袖子開工，已為人父的他邊工作邊念滿口爸爸經，也跟江常輝分享自己的教育方式，不想讓兒子太快接觸3C產品，「我的策略是我小時候沒有的東西，他都別想得到。」

接著莊凱勛和江常輝一起騎單車遊台南巷弄，喝冬瓜檸檬、吃豬肉餡餅，影帝私下性格一覽無遺。《阿爸的湖畔涼台》第二、三部將陸續於13日及20日，在科技部南部科學工業園區管理局YouTube頻道以及官方臉書「南科543」播映。

(中國時報)