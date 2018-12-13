吳東諺演本土劇 白家綺特訓台語

吳東諺（左起）、徐亨、林在培、陳志強昨為新八點檔造勢。

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中國時報
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三立新八點檔《炮仔聲》將接檔，12日辦首場記者會，除了陳志強，硬底子演員林在培、徐亨及新生代吳東諺都是從民視跳到三立。林在培戲中有4個女兒，為替女兒找好尪傷透腦筋，戲外他不太干涉女兒交男友，「現在根本管不到，不要學壞就好」；徐亨有個念國二的女兒，他坦言生活上管得緊，笑稱：「我有跟她說35歲以前都不要交男朋友。」

徐亨坦言很保護女兒，對女兒的教育抱持快樂學習成長的態度，從不給課業壓力，唯一要求就是英文、作文和電腦要學好，女兒反而會要求自己。他之前因投資失利慘賠2億，目前還扛數千萬債要還，他昨樂觀說：「只能努力賺錢，遇到了就勇敢面對。」

林在培重返八點檔

68歲的林在培之前到大陸拍3、4年戲，酬勞雖不錯，但天候問題讓他受不了；這次重返八點檔日夜顛倒生活，但不擔心健康問題。飾演林在培兒子的吳東諺，戲外是年輕爸爸，對老婆白家綺的2個女兒視如己出，「我就像康樂股長，主要工作就是舒緩她們的課業壓力。」

吳東諺對台語一竅不通，老婆成了他的台語老師，每天都會找她對劇本。陳志強台語溜到連徐亨都誇獎，陳志強說，以前和王宇婕對戲，她都會前一晚先打電話找他先順劇本，所以他不需要額外再背劇本，早在電話中就已背熟了。

(中國時報)

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