加賀屋慶8周年入住第2晚1折

日勝生加賀屋管家親切待客，讓入住旅客有賓至如歸的溫馨感覺。（日勝生加賀屋提供）

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中國時報
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房客沉浸在榻榻米房間中，享受日式風情。（日勝生加賀屋提供）

北投日勝生加賀屋8周年慶，以及獲得「五星服務獎─頂級休閒旅館第一名」殊榮，以「第2晚1折入住」的超值優惠好禮相送，邀房客分享雙喜的歡愉。

北投日勝生加賀屋18日歡度8周年慶，生日前夕，更獲得《遠見雜誌》所主辦的五星服務獎頂級休閒旅館類冠軍，喜上加喜，讓秉持「微笑、溫暖、專業、體貼、用心」10字經營箴言的北投日勝生加賀屋，不但成為全台頂級飯店引以為傲的形象徽章，更擦亮日本百選旅館之首「日本加賀屋」唯一海外分店招牌。

優惠至明年1月31日

飯店有喜，即日起至明年1月31日止，將以具體的優惠專案，讓房客體驗「一期一會、真心款待」的服務魅力，一探飯店能獲得神祕客和評審選評後的青睞。

對日勝生加賀屋而言，「讓客人說出『有你真好』」的目標，是另一階段服務的昇華。在努力躍進前提下，當也以最具體的優惠滿足房客。

加贈抵用金及升等券

像是「No.1的服務！8周年慶」住房專案，只要是每周日到周四期間，第2晚即可以1折優惠價續住，每房每晚都含2客早餐及2客晚餐，在冷冷冬天端上熱情，尤在泡湯旺季更是超划算、CP值最高的優惠！同時，為了分享喜悅，選擇此專案入住再加贈「周年慶雙好禮」，包括「千元住房抵用金1張」（價值1000元）及「房型升等券1張」（可升等至雅緻房，價值2000+10％），可以在2019年3月到9月之間帶著這2張券，重返日勝生加賀屋，重溫美好回憶。此專案即日起開始，直到明年1月31日止。

慶生當然也是日勝生加賀屋重頭戲之一，即日起至12月27日，只要加入日勝生加賀屋LINE的朋友，帶著生日為18日的親朋好友以一泊二食專案入住，就可以獲得邦菲莊園「深庭托斯卡納紅酒」一瓶！每帳號兌換1瓶，每房至多贈送2瓶，預約電話：02-2891-1238，或上日勝生加賀屋官網查詢。

(中國時報)

No.1的服務！8周年慶住房專案

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