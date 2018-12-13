和田彩花錯過成人式留憾

2018年12月13日 01:41 中國時報 專訪溫博鈞

日女團「ANGERME」中最資深的團員和田彩花在部落格中宣告明年春天將「畢業」離團。10歲就進演藝圈，她談未來計畫：「希望10年後也還是偶像！」

和田彩花10歲的時候看了「迷你早安。」對偶像表演產生興趣，參加甄選並順利合格，「小學四年級開始一邊到學校上課一邊上歌舞課程，常因此向學校請假。事務所告訴我們，成為偶像，就跟出社會工作一樣。」她常思考，是不是置身偶像世界，就一定得犧牲，讓價值觀變得狹隘、和社會脫節。

大聲說出想法

她20歲那一年，因參加演唱會無法與一般女孩一樣，穿著可愛的和服、跟夥伴參加「成人式」，當天她在部落格上寫：「參加成人式一生只有一次，但我不得不犧牲這人生中重要的時刻。我很想去！我希望同團的晚輩們今後絕對不要像我這樣。」大聲說出想法，影響後來其他偶團，成人式當天不排工作，讓女孩們能擁有一生一次的回憶。

驚奇台灣廟宇

和田彩花對美術極有興趣，並對佛像有研究，喜歡到寺廟收集朱印，專情藝術文化。她對台灣廟宇印象深刻，「看到台灣廟宇建物紅黃綠金的閃亮色彩，感覺很驚訝，日本的寺院沒有這樣的色彩，對我來說十分新鮮。」喜歡美術的她表示，未來也一定要到故宮博物院看看。ANGERME新雙A單曲《人各有所好╱46億年LOVE》台灣正與日本同步數位發行。

(中國時報)