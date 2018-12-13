三宅一生 書寫皺褶符號

2018年12月13日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

曾與品牌多次合作的音樂人FAN，於昨（ ）日活動中即興創作出專屬佳節氣氛的聽覺演出。（君梵提供）

女模穿ISSEY MIYAKE百蒸延中長洋裝5萬6300元、鷹羽蒸延斗篷6萬6300元，男模穿ISSEY MIYAKE MEN結構色塊襯衫2萬6300元、剪織緹花外套4萬4800元、剪織緹花縮口褲2萬9300元。（君梵提供）

132 5. ISSEY MIYAKE取自日本摺紙藝術，由平面到3D書寫滿滿環保思維，女模穿毛圈圓弧大衣4萬8300元、仿毛經典單肩洋裝3萬5800元。（君梵提供）

耶誕節進入倒數，對於引進設計師三宅一生旗下眾品牌的「台灣君梵」來說，更是充滿感恩的時刻，昨（12）日集結ISSEY MIYAKE、HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE等品牌，在遠企購物中心3樓天碟廣場，舉行一場有音樂和美食相伴的聲色饗宴。

從一塊布催生各品牌

本次以「寫」為主軸的耶誕發表，將圍繞著「一塊布」概念催生的各品牌們，一一化為彷彿書寫般的訊息。ISSEY MIYAKE獨家的蒸氣延展，是女性從容自在的符號；132 5. ISSEY MIYAKE則取自日本摺紙藝術，由平面到3D充斥著滿滿的環保思維；而ISSEY MIYAKE MEN和HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE分別透過緹花和直線皺褶，賦予當代男人暨傳統又現代的全新樣貌。

曾與品牌多次合作的音樂人FAN，則為活動即興創造出專屬佳節氣氛的聽覺演出，北歐年末季節誕生的「凡鈴鳥」和溫暖南半球的海浪波濤，代表了不同場域的耶誕場景，融入書寫的筆跡聲響，呼應品牌今年度依照「聽說讀寫」順序發想的活動核心。

圍繞著象徵綿密雪花落下的LED藍色閃燈，不同於以往的耶誕樹造型，搭配緩緩旋轉的秋冬服飾，不禁令人湧現這一年中所發生的清晰記憶，悄悄訴說著「祝福」與「回饋」的意涵與品牌靈魂。依照店中衣桿上奇貨可居的貨品看來，向來忠誠度十足的主客群們，早已嗅到了品牌釋出的誠意，且以行動表示出對集團的絕對支持，在這對大多數精品不穩定的寒冬中，也能在此互動中感到一絲難能可貴的溫暖。

(中國時報)