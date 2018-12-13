伊林星光照亮伸展台

由知名策展人陳俊良主理的「東裝男服SILZENCE men」，2019春夏系列選用「墨白」命題，大秀空間中也懸吊長幅卷軸，令人彷彿置身於水墨之中。（台北時裝週提供）

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中國時報
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伊林男星余秉諺為「東裝男服SILZENCE men」重返伸展台，以饒富東方情懷的全白褲裝登場，展示寬廣寧靜的文人氣宇。（台北時裝週提供）
伊林名模林嘉綺初次帶著兩位寶貝女兒Kuku與沙沙一同走秀，為設計師潘怡良演繹最新系列作品。（台北時裝週提供）
女星李毓芬頭戴皇冠，現身力挺好姊妹宋米秦和設計師申子芹共同打造的品牌SEIVSON，貼合系列「誰是世界上最美麗的女人」的童話靈感。（台北時裝週提供）
女星利菁身著黑色禮服，為設計師潘怡良大秀壓軸。（台北時裝週提供）

由文化部主導的2018首屆台北時裝週於日前精彩落幕，為期4天的盛會中，各家設計師無不端出看家本領，更邀來不少名人充當模特創造話題，一同點亮台北年底最時尚的週末。

伊林名模林嘉綺即初次帶著兩位女兒為設計師潘怡良登台，大女兒KuKu繼承了媽媽的模特基因，走起台步來架式十足，完全出乎林嘉綺預料，更令她感到異常驕傲。而為大秀壓軸的女星利菁，事隔近5年再度踏上伸展台，坦言秀前就在家裡穿上高跟鞋勤練台步，更為了完美表現設計師的一襲露背針織禮服，開秀前兩天都不穿內衣，就怕背上留下壓痕，可謂敬業表現滿分。伊林男星余秉諺，亦為由知名策展人陳俊良主理的「東裝男服SILZENCE men」重返伸展台，換上饒富東方情懷的2019春夏「墨白」系列褲裝，展示寬廣寧靜的文人氣宇。

曾多次登上紐約官方時裝週的JUST IN XX，幕後設計師周裕穎這次則以「台北」為主題，翻玩用設計來嘲諷社群媒體亂象的2019春夏系列，品牌好友歌手陳珊妮，亦換上大紅褲裝獻出伸展台處女秀。頭戴皇冠的女星李毓芬，現身力挺好姊妹宋米秦和設計師申子芹共同打造的品牌SEIVSON，貼合系列「誰是世界上最美麗的女人」的童話靈感。而為時裝週壓軸的設計師葉珈伶品牌CHARINYEH，2019春夏深受台灣80、90年代的「新浪潮」電影啟發，並邀請「歐開合唱團」為大秀以阿卡貝拉美聲伴奏，傳達對美好年代歡樂的懷念。

(中國時報)

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