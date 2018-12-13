訂餐平台耶誕美食送到家

肯德基在外送平台相當的人氣，圖是品牌最近在墊上推出的耶誕風炸雞桶新裝，肯德基爺爺化身為可愛麋鹿與雪人。（肯德基提供）

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中國時報
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honestbee自2016年登台至今，在6大城市提供美食及生鮮外送服務之餘，還有自營蜜蜂超市，更首與百貨業者合作。（honestbee提供）
1.honestbee「聖蜂」活動31日前每天推出不同驚喜優惠，滿2筆訂單抽新加坡來回機票。（honestbee提供）
2.foodpanda推出全台31日前免外送費優惠。（foodpanda提供）

天氣冷又下雨，只想窩在家裡懶得出門？外界估算，台灣每年外送餐飲服務商機高達近220億元，而從2012年就首進台灣市場的foodpanda及2016年登台的新加坡商外送平台honestbee的數據顯示，「懶惰經濟」持續發酵，前者現每日訂單數量較2012年時更已達千倍成長，成為台灣外送市場第1名。

foodpanda輸優惠碼滿額折

雖2大業者都未有公布實際業績數字，但從其提供「另類」數據可見，外送業在台越來越發達，像foodpanda表示，在今年就為用戶外送的里程數高達1850萬里，相當於來回月球1萬8334趟，累積攀爬的階梯數可爬完75萬座台北101；honestbee則在這3年間就累積起可繞台1500圈的外送距離，這數據也反映出用戶在外送平台上，除了享受其獨家優惠以外，更省了來回往返的時間、金錢。

而foodpanda也發現，市場也從過去的「宅經濟」轉變成「聰明懶經濟」，據統計foodpanda年度VIP客戶就年花36萬在外送訂單上，平均每日均約花近千元使用其服務，顯見台灣市場的需求，而今年耶誕也貼心為消費者推出本月全台免外送費服務之餘，更準備好派對聚會套餐及優惠碼，31日前訂KFC及Pizza Hut輸入優惠碼，即享滿額折優惠，還有漢堡王耶誕指定餐點優惠折扣。

「聖蜂」優惠最高折400元

至於2016年登台的新加坡商外送平台honestbee，今年12月也為了回饋消費者，祭出50萬大獎推「聖蜂」優惠，31日前天天享不同驚喜優惠，最高可折400元以外，本月消費滿2筆再抽新加坡來回機票，可至品牌的全球首創新一代零售實體店habitat體驗最新科技，並獲得2200元的beepay購物 金，再抽出300份「買一送一吃整年獎」beeTribe一年會員，耶誕節當天還將推出1499元購買beeTribe會員，即送1500元外送購物金。

(中國時報)

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