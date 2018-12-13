第39屆旺旺時報文學獎－紙皮龜宅 1

2018年12月13日 04:11 中國時報 程皎暘

0十八歲那年，我在香港藝術學院念書，艾琳曾是我的編劇老師。初見她時我已覺得這女人不一般，儘管年近六旬，滿頭銀髮，卻蓄著髮尾內卷的童花頭，歐式雙眼皮藏在貓眼老花鏡後，鼻梁和腰板一樣筆挺，常穿一身及踝長裙，奇麗花草在她仍保持勻稱的腰身上搖曳。 起初同學們都很喜歡她，暗地裡稱其為「大家姐」。但不到一學期，艾琳的名聲就壞了。她上課遲到早退，課間跑去樓下吸菸，常在聆聽學生閱讀劇本時打瞌睡，點評學生作業又言語苛刻，毫不留情。於是，同學們齊心協力撰寫投訴信，一次又一次。三年後，艾琳被學校開除──但此事與我無關，大一下學期我就拿到香港中文大學offer，轉去讀廣告學。 離開藝術學院後，我沒再和那裡的同學聯繫。我看不起那些自以為文藝天才的理想主義者──若不是DSE考試失利，我不會委屈自己，跑去那裡上學。轉學後沒多久，我就選擇性遺忘了與藝術學院有關的一切，包括艾琳。

1

與艾琳的重逢發生在人流湍急的九龍塘地鐵站。那時我剛從中文大學畢業，在一家上市廣告公司做市場策畫。

「阿荺！」艾琳大聲喚我。她還是四年前那樣，銀髮垂肩，五官仍像歐亞混血兒那般凹凸在皺紋間，不過，腰背微駝了，四肢肌肉鬆懈，裝扮也素了，曾經飄逸的熱帶植物似乎被颱風吹走，留下一大片舊舊的水洗藍，貼在浮腫的肉身上。

「想不到真的是你！你轉學的時候，我和其他老師都覺得好遺憾，你寫的那個短片劇本，如果拿去參賽，一定能拿首獎。」艾琳對我說。想不到她還記得我四年前的學生作業，我有點不好意思：

「老師，這不值得一提…」

我與艾琳邊走邊聊才知道，原來她就住在這地鐵站上蓋的私人屋苑裡──那可是豪宅區。而她兩年前被藝術學院辭退後，一直做自由職業者。

「偶爾給朋友寫寫劇本，活得下去。」她笑的時候毫不忌諱地露出六顆牙齒，土黃色菸漬若隱若現。

當她問起我的近況時，我誇張了一點，告訴她，自己是廣告系高材生，還沒畢業就被上市公司請了去，馬上就要成為資深員工，月入三萬有餘。

艾琳聽完，又重複了一次：

「你的那個短片劇本啊，真的很不錯，一看就是有天賦的。如果你做編劇，一樣混得好。」

這便是她與我那次重逢時，說的最後一句話了。

2

繁忙工作的時間總是過得飛快。兩年零三個月後，與我同時入職的同事紛紛跳槽，我如願以償，成了資深策畫。

那是個炎熱的夏天，主管派我去負責一單案子，撥了三個手下輔佐。我覺得這案子不容小覷，一來它是我升職後主理的首個策畫案，二來它神祕兮兮，我司所有人，上至CEO下至清潔阿姨，都與客戶簽了無條件永久保密協議。

客戶是本港知名地產公司匯發，擅於低價收購舊樓，在原本低廉的社區建立高檔購物中心、娛樂設施，從而提高那片地區的樓價，再高價賣出。正因如此，匯發在香港的名聲不好，它的市場部常與我司合作，拍攝公益廣告，維護企業形象。

這一次，匯發集團遞來的資料是一條短視頻。畫面裡，一個駝背老人出現。她弓著身子，推著堆滿紙皮的鐵板車，烏龜一般緩緩挪動。側面看去，她好像一只行走的蝦仁，腰背沒了骨頭，只有圓弧狀的脊背。

這種拾紙皮維生的駝背老人我見得多。香港街頭、店鋪門口、垃圾桶邊，他們時常蹲在角落，拱起圓鼓鼓的駝背，將收集來的紙箱踩扁成紙皮，再拿起打包繩索，將成疊紙皮五花大綁，奮力扔到推車上。年少時我曾問大人，這些老人是因為蹲得太久，所以成了駝背嗎？大人卻告訴我，要用心讀書，以後才不會成為這樣的駝背老人。儘管大人的忠告激勵我努力讀書，但至今也無法解決我的疑惑：到底是駝背的老人都恰好晚年淒苦，必須拾紙皮維生，還是紙皮拾得多，傷了身子，才變了駝背？

我正神遊時，視頻忽然出現的內容叫一屋子的同事都瞠目結舌：

駝背老人進入僻靜小巷，躲在比她還高的紙皮山後，除去上衣，趴在地上，反手向後，狠撓駝背──淡紅爪痕很快出現在綿軟肌膚；隨後她停手，抽取紙皮重重扔向背部。紙皮彷彿受了磁石吸引的鐵器，逐個逐個、由大到小，在駝背上站成高塔。塔尖形成時，老人身子瞬間縮小，紙皮層層消逝，最終，出現在畫面裡的，是一只長約60cm的陸行烏龜。龜似乎剛睡醒，腦袋笨拙又緩慢地轉了轉，蹣跚邁開乾燥四肢，爬向一個被棄置的大沙發底，縮在陰影裡。

視頻停止，燈光亮了。

「大家不要緊張，在解釋老人的變身之前，我先來講講背景資料。」匯發市場部的米婭小姐打開投影儀，開始她的演說。

她劈哩啪啦連翻幾頁PPT，五顏六色的曲線和餅圖在我眼前像蝴蝶一樣飛過──那都是花架子。米婭真正想表達的一言以蔽之：本港貧窮人口中，老人數目高達30萬；其中，每三個老人，就有一個貧窮──而那一個，十有八九生著駝背、拾紙皮維生。

「你們有沒有想過，為什麼那些拾紙皮的老人，都會生出畸形一般的巨大駝背呢？」米婭發問，眨著圓溜溜的大眼。

我坐在台下有些想笑，她當這裡是幼稚園嗎？

但下一秒，米婭又嚇我一跳：她魔術師一般，從身後的黑箱子裡，抱出一隻陸行烏龜──和剛剛視頻裡出現的那只一模一樣。

同事們坐不住了，嚇得直往後縮。掐著大腿肉，假裝淡定，保持微笑，以不變應萬變。

只見米婭將陸龜放在鋪著柔軟地毯的地面，蹲下來對它輕聲說：

「阿媽，快醒醒，我想同你去飲早茶。」

陸龜仿彿被咒語啟動，四肢伸長，龜殼軟化，膚色褪淺，還原成四肢伏地的駝背老人。

米婭將食指放在嘴唇前，示意我們安靜，然後溫柔扶老人起身，從黑箱子掏出襯衫給她披上。我屏住呼吸，細細觀察，只見那老人滿臉褶子，好似風乾的饅頭，但嘴角卻流瀉孩童般無知的笑意，一雙眼也飄忽不定，身子更是玩偶一般，任由米婭擺布──我猜這老人癡呆了。

米婭好似背台詞一樣，附在老人耳邊說：

「阿媽，你說你有一個祕密要告訴我，是什麼來著？」

老人立馬好似見了糖果的孩子，眼睛頓時亮了，轉過臉來，調皮地對著米婭勾勾手指，然後又顫顫巍巍起身，趴在地上，拱起後背。

這時候，米婭無聲地把我一拽，讓我跟她一起站到老人身後。我不知道米婭想做什麼，但我能看見，老人就在我的眼皮底下重複著視頻裡的那套動作。當我看到那蠟黃的蒼老胴體，浮現粉嫩的撓痕時，我覺得心臟像痙攣一般不適。

這一次，老人沒有扔紙皮砸背，而是捏住背脊鬆懈的皮肉，用力向左右兩邊撕扯──忽然，駝背裂開，骨肉相連的洞口宛如妖怪張開大嘴，對我喘息。

還不及我作任何反應，米婭就扯著我，大步向前，踏入那駝背上的血窟窿，我也瞬間隨她跌了進去。

毫無失重的驚悚感，仿彿一陣微風吹過，我就站穩了。環顧四周，我發現自己正和米婭處於一座複式樓內。客廳方正、開揚，落地窗簾半開，金黃色陽光射進來；水晶燈下擺放白色真皮沙發，圍著茶几。而剛剛那老人，則穿著居家服，腰背挺直，邁著輕盈的步子，從客廳側面的旋轉樓梯上向我們走來。

米婭搶在我發問前繼續對老人念「咒語」：

「阿媽，我想一個人出去行街嘛。」

老人乖巧點頭，反手向後，輕輕擰一擰背上的皮肉，那乾淨明亮的寓所瞬間不見。我與米婭回到了會議室裡，老人不在了，只有那只龜，乖乖趴在地板上，望著驚呆的同事們。

作者簡介

程皎暘，90後，武漢人，定居香港，香港大學文學碩士，成為上班族後用零碎時間寫作，小說發表於《字花》《香港文學》《香港作家》《城市文藝》《皇冠》《青春》等兩岸三地文學雜誌，曾獲香港青年文學獎小說高級組季軍。

寫作心得分享：

寫作於我是一種快樂的魔法。當靈感跳躍，我的肉身似乎逐漸透明，感官卻異常敏銳，五覺互移，視線自由馳騁，講一句口令即變出千軍萬馬，妖魔鬼怪……那些畸零角色，異於凡人的行為，或明或暗、似是而非的情感，也許無法在塵世生活，卻能在文字世界裡繁衍萬代，是「寫作」賦予他們生命。所有人都值得被關注，所有情緒都不該被孤立，而我要做的，就是讓那些被隱形的事物在書頁中找到活下去的辦法。

(中國時報)