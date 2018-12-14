不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－最強合體 北柯南韓1月見

2018年12月14日 04:11 中國時報 林宏聰 、 張潼 ／綜合報導 ／綜合報導

見總統談「白綠合作」？ 柯文哲嗆綠：我不笨

總統民調北柯南韓呼聲高! 74.2%民眾支持"柯韓配"

台北市長柯文哲13日中午與陸媒餐敘，席間表示對「柯韓會」、「柯侯會」樂觀其成，預計明年元月南下高雄，與新任高雄市長韓國瑜會面，更指這比「蔡柯會」有意義；韓國瑜昨得知這項消息表示「當然歡迎」，並想力促北高未來加強合作，「花花轎子人抬人」，互相拉抬幫襯，2城市都得利。

柯交辦促成 韓非常歡迎

柯文哲昨日中午與陸媒聚餐，席間媒體詢問柯，下午和蔡英文總統「蔡柯會」，未來是否有機會再和新上任的縣市首長，如高雄市韓國瑜、新北市侯友宜「柯韓會」、「柯侯會」？柯樂觀表示可以，隨即問市府發言人劉奕霆，如果要安排會面，最快哪個時間點比較適合？劉考量12月底才剛就職，1月會是較恰當的時機。因此，柯文哲隨即交辦，希望幕僚可以開始研議此事。

高鐵連結 一起做大觀光

韓國瑜昨晚聽到柯文哲有意促成「柯韓會」，他表示，幕僚還沒告訴他，但他非常歡迎，「來者是客，總統、各縣市首長誰來我都會非常熱情接待」，雖然還沒規畫細部行程，但起碼會帶柯P吃一下高雄小吃、逛一下觀光景點，加強宣傳高雄。

談起北、高未來合作的可能性，韓國瑜直說「太多了」，例如以後合辦國際會議、論壇、運動賽事、電競活動，台北先辦幾天，接著高雄辦幾天，台灣2大城市用高鐵來連結，一起做大觀光旅遊、會展市場。

他認為，台北和高雄互相幫襯機會很大，但南台灣一定會走自己的路，因為如今南方崛起的勢頭很強，只是大高雄市民、各行各業要珍惜此次機會，若一切希望寄託在別的城市資源，會很危險，高雄必須自立自強，再與其他城市互補結合。

互相幫襯 拚經濟變主流

韓國瑜坦言，與柯文哲去年底曾在台北祕密會面吃早餐，短短15分鐘，至今近1年沒見面；聽到柯P說兩人都被「逼上梁山」，韓國瑜哈哈大笑說這話太極端，但他認為人生冥冥中有些神奇劇情會上演，當初自己都不知道離開北農後會有如此變化。

除了柯文哲，日前有不少縣市首長表態願意與高雄合作，韓國瑜笑說，可用「德不孤，必有鄰」做個小小結論，這些縣市長拋出溫暖的手，他都能感受到，歡迎大家一起來關心民生，現在似乎民生經濟主義已經抬頭，拚經濟變成主流王道了。

(中國時報)