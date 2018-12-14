遭質疑選後算帳！史無前例 政院要對媒體做信任民調

行政院發言人谷辣斯。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導
行政院長賴清德裁示要對包括廣播、電視、平面、網路等媒體，進行信任度調查，引發質疑，行政院發言人谷辣斯表示，調查只是建立資料，並非「檢查」媒體，不必過慮。（陳君瑋攝）
執政無能推給假新聞？　賴揆下令研擬修法

民進黨在九合一大選慘敗，經檢討後，攻擊政府施政績效的「假訊息」，是敗選一大原因。行政院長賴清德昨裁示，由通傳會(NCC)負責執行「人民對媒體信任度」民調，供部會擬定政策時參考。媒體質疑，這是政府要對媒體進行考核，做為日後是否應允廣電媒體換照考核的依據。

政院諷社群平台 賺錢別忘自律
就怕夥伴做不成 反倒秋後算帳

信任度調查疑變相考核

在大選前，NCC約見新聞台主管，關心電視新聞的製播內容與選戰報導比例。因此行政院長賴清德昨接納行政院發言人谷辣斯的建議，由NCC執行「人民對媒體信任度」調查，立即引發關切。

政務委員羅秉成昨在行政院會提出「防制假訊息危害專案」報告。谷辣斯說明，歐盟在今年2月打了2萬多通電話，就電視、廣播、線上新聞，了解民眾的信賴度。賴揆裁示時亦說，NCC也應針對台灣人民使用媒體習慣及信賴程度進行相關調查，建立普查資料及提供相關部會研擬政策時參考。

政府史無前例地要對包括廣播、電視、平面、網路等媒體，進行信任度調查，事涉敏感，媒體當場發問，NCC推動民調是否成為評鑑媒體，甚至未來成為廣電媒體換照的依據？如果信任度太差，會不會被懲處？

谷辣斯稱單純收視調查

谷辣斯表示，調查只是建立基礎資料，並非「檢查」媒體、進行排名、或找出哪個媒體比較不被信任，「絕對不是這樣」，只是針對國民習慣經常使用媒體，單純的收視行為調查，不必過慮。

行政院昨通過與反制假消息有關的7項法案，包括《廣播電視法》、《農產品市場交易法》、《糧食管理法》、《傳染病防治法》、《核子事故緊急應變法》、《食品安全衛生管理法》、《災害防救法》等修法。依據《災防法》修正內容，散布災害假訊息最重可處無期徒刑；《廣電法》則要求「製播新聞及評論，應注意查證及公平原則。若違反原則，應由事業建置的自律規範機制製作調查報告，送主管機關審議。」違者可開罰100萬元，情節重大者將吊銷廣播或電視執照。

(中國時報)

政院諷社群平台 賺錢別忘自律
就怕夥伴做不成 反倒秋後算帳
不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好… 蔡柯會 大巨蛋拋給中央！2020挺…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。