遭質疑選後算帳！史無前例 政院要對媒體做信任民調

2018年12月14日 04:11 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德裁示要對包括廣播、電視、平面、網路等媒體，進行信任度調查，引發質疑，行政院發言人谷辣斯表示，調查只是建立資料，並非「檢查」媒體，不必過慮。（陳君瑋攝）

執政無能推給假新聞？ 賴揆下令研擬修法

民進黨在九合一大選慘敗，經檢討後，攻擊政府施政績效的「假訊息」，是敗選一大原因。行政院長賴清德昨裁示，由通傳會(NCC)負責執行「人民對媒體信任度」民調，供部會擬定政策時參考。媒體質疑，這是政府要對媒體進行考核，做為日後是否應允廣電媒體換照考核的依據。

信任度調查疑變相考核

在大選前，NCC約見新聞台主管，關心電視新聞的製播內容與選戰報導比例。因此行政院長賴清德昨接納行政院發言人谷辣斯的建議，由NCC執行「人民對媒體信任度」調查，立即引發關切。

政務委員羅秉成昨在行政院會提出「防制假訊息危害專案」報告。谷辣斯說明，歐盟在今年2月打了2萬多通電話，就電視、廣播、線上新聞，了解民眾的信賴度。賴揆裁示時亦說，NCC也應針對台灣人民使用媒體習慣及信賴程度進行相關調查，建立普查資料及提供相關部會研擬政策時參考。

政府史無前例地要對包括廣播、電視、平面、網路等媒體，進行信任度調查，事涉敏感，媒體當場發問，NCC推動民調是否成為評鑑媒體，甚至未來成為廣電媒體換照的依據？如果信任度太差，會不會被懲處？

谷辣斯稱單純收視調查

谷辣斯表示，調查只是建立基礎資料，並非「檢查」媒體、進行排名、或找出哪個媒體比較不被信任，「絕對不是這樣」，只是針對國民習慣經常使用媒體，單純的收視行為調查，不必過慮。

行政院昨通過與反制假消息有關的7項法案，包括《廣播電視法》、《農產品市場交易法》、《糧食管理法》、《傳染病防治法》、《核子事故緊急應變法》、《食品安全衛生管理法》、《災害防救法》等修法。依據《災防法》修正內容，散布災害假訊息最重可處無期徒刑；《廣電法》則要求「製播新聞及評論，應注意查證及公平原則。若違反原則，應由事業建置的自律規範機制製作調查報告，送主管機關審議。」違者可開罰100萬元，情節重大者將吊銷廣播或電視執照。

(中國時報)