蔡柯會 大巨蛋拋給中央！2020挺不挺小英 柯文哲打死不說

蔡英文總統（右）與台北市長柯文哲（左）13日在北門廣場與台北郵局進行「蔡柯會」，這也是九合一大選白綠分手後，第二度在公開場合見面，過程中，兩人眼神少有交集。（陳信翰攝）

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中國時報
／台北報導
一分鐘看懂蔡柯會
天氣一樣冷！蔡柯會互動少 幕僚急遞紙條

「蔡柯會」昨天登場，兩人全程未提政治議題，台北市長柯文哲當場提出解套大巨蛋等4大困難要求中央協助，蔡英文總統允諾，將由行政院列入專案協助處理。儘管白綠破冰，不過，柯文哲被問及是否支持蔡英文2020連任時卻表示「這種問題我不會回答」。

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提疏散模式 靠國父紀念館

蔡英文在柯文哲和政委張景森陪同下，昨聽取台北市副市長林欽榮簡報「西區門戶計畫」並視察廣場周邊規畫，隨後步入一旁的北門郵局，聽取台北市府報告重大市政建設。

柯文哲當面提出4大困難，他說，要求社子島防洪計畫理應在10月要開會，但現已12月，希望總統能幫忙要求經濟部加速流程，讓案子快一點；E1、E2地屬鐵路局，不要再拖下去；空總跟台北機廠應定調長期發展計畫，「一直擺下去也不是辦法」。

至於大巨蛋，他說，這是歷史共業，但台灣是法治國家，要拆掉也不容易，解套需要用到國父紀念館的廣場疏散，以及後方需要道路空間，這會吃掉台北機廠部分用地，都需要文化部幫忙，希望中央能提供協助，「不然無法解套」。

他也抱怨，文化部動作太慢，「可以的話，鐵道博物館跟郵政博物館交給北市府處理，應該早就用好了」，現在西區門戶計畫都已完工，但鐵道博物館、郵政博物館還不知拖到什麼時候，E1、E2剛通過都市計畫，看雙方要怎麼合作，「北市府來幫中央做比較快」。

社子島防洪 指經部不能拖

張景森答覆表示，社子島防洪計畫會交給經濟部盡速處理，空總計畫打造為類似龐畢度的文化園區，預計明年動工，至於大巨蛋的公安解決問題，涉及到古蹟的保存，將會協調文化部盡速解套。

市政4難題 蔡交辦張景森

蔡英文也允諾，她的辦公室也在台北市，會全力協助解決，並表示雙方有個重要的連結點，「就是政委張景森」，未來也會盤點下階段的計畫，讓雙方能夠更聚焦，行政院也會列入專案來處理。

她也說，中央推出的社會住宅、都市更新、危老建築更新等計畫，能與北市府緊密合作。

柯文哲在會後被媒體詢問，「蔡柯會」後是否有感受到總統所釋出的善意？柯文哲回應，沒有什麼善意不善意的問題，天下本無事，庸人自擾之，不必要沒事找事做，只要「直其道而行」即可。

(中國時報)

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