心中仍有怨 白綠合等氣消

2018年12月14日 04:11 中國時報 崔慈悌

九合一選後的首場「蔡柯會」，被視為白綠破冰，不過，相對於小英的熱絡，柯P卻顯得冷淡，兩人眼神沒有交集，顯然柯P「餘恨未消」，一來一往只是「按表操課」，「白綠合」仍是「未完待續」。

蔡英文在選後釋出將拜訪六都首長的訊息，為找回「白色力量」的支持，過去曾和民進黨合作過、網路聲量居高不下的柯文哲，成為和解的優先指標。

過去在「白綠合」時代，蔡柯兩人互動頻繁，公開場合碰面也經常是有說有笑，但昨天在北門聽簡報時，蔡英文專心聆聽，一旁的柯文哲隔了一段距離，還不時背對著小英看看周邊，兩人幾乎零互動。

在北門郵局接受媒體聯訪時，柯P全程表情嚴肅，蔡柯兩人連眼神都無交集，只有在聽取簡報時，隨扈遞來一張紙條，讓蔡笑了出來，她遞給柯文哲看，柯才笑了一下。

至於紙條內容，蔡英文向柯文哲詢問是否要念出來，柯文哲說「不要念！」蔡也笑說，「不要念喔，是說媒體說我們沒互動」，蔡英文隨後也進一步解釋，沒有互動是因為要專心聽簡報。

原本媒體認為，兩人在轉場時有約15分鐘的時間離開媒體的視線，可以好好說說話，但據在場人士的說法，兩人確實只是在聽隨行的政委張景森報告市府關切的計畫進度，走出貴賓室時，柯P仍舊不發一語，表情嚴肅。

儘管柯P事後解釋，自己「本來就是這個樣子」，但對比過去兩人的自然互動，昨天的「蔡柯會」確實相當生澀。

柯文哲也透露，此次會面前，已先把簡報檔案給總統府，現場也沒有出怪招，一切都是按表操課，但是這樣的零意外，更顯得兩人的距離。

據了解，此次的會面，台北市政府堅持要全程公開，避免外界有「密室會談」的聯想，但是這種公開的會面，一來一往全都要顧及外界的看法，不可能會有深入的交談，或是政治上的利益交換，連柯P都坦承，幕僚要他不要太鬆懈，因為「我一放鬆，就會亂講話」。

看來，柯P確實「心中仍有怨」，蔡英文要化解選戰期間的恩恩怨怨，未來勢必要有進一步的「密室會商」，「白綠合」未完待續，只等柯P何時能氣消了。

(中國時報)