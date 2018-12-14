和解了嗎 神回公事公辦就好

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中國時報
／台北報導

「蔡柯會」昨天登場，是否意味白綠和解？台北市長柯文哲表示，沒有和解不和解的問題，公事公辦就好；他並強調，無論是兩岸問題還是政黨，人民福祉最重要，如果把人民的福祉當作第一優先，就不會有衝突。

民進黨在台北市長選舉中，未支持柯文哲連任，推出自家人姚文智，形成「三腳督」，差點讓柯落選，也讓柯「餘恨未消」。

蔡英文總統以台北市做為拜訪六都新首長的第一站，兩人在大選後正式碰面，柯文哲特地穿上深藍色西裝，被媒體詢問是否是為了「蔡柯會」？柯坦言，自己本來要穿白夾克出門，遭妻子陳佩琪擋下說「不行」，才改換這件。

「蔡柯會」之前，媒體詢問蔡英文總統釋出的和解誠意是否足夠？柯文哲表示，「也沒有什麼和解不和解，公事公辦就好」。

「蔡柯會」雖全程公開，不過從北門廣場轉往北門郵局過程中，蔡柯與隨行人員曾待在貴賓室將近20分鐘，外界質疑是否有密商「白綠合」？蔡英文說，「不管你相不相信，談的內容就跟簡報差不多事情」。柯文哲也說，他從頭到尾沒講話，「都是張景森在講」。

由於台北市、行政院都將面臨改組，媒體詢問在人事方面是否會有白綠交流？柯文哲停頓了幾秒後表示，台北市政府很多官員，「我跟國民黨和民進黨縣市政府人才換來換去，對我來講都蠻正常的」。

即將登場的雙城論壇，是否會尋求中央協助？柯文哲說，這是單純的城市交流，不要聯想太多，不必中央幫忙，「還是一樣，照本宣科，把戲演完」。

至於佛光山的星雲大師對麵包師傅吳寶春引發統獨爭議，有感而發投書《中國時報》，稱自己是「台灣中國人」。媒體詢問柯的看法，柯雖未正面回應，但他引用金剛經「無我相、人相、眾生相、壽者相」，要大家「把金剛經讀一讀就知道了」，暗示不要在名相上爭執不休。

(中國時報)

心中仍有怨 白綠合等氣消 新聞透視》北門承恩看見中國縮影

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