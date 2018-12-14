台大沒校長 柯籲民進黨認賠殺出

友善列印
中國時報
／台北報導

繼重炮批蔡英文總統文膽姚人多「文青體」道歉文「噁心」，台北市長柯文哲又在「拔管案」槓上民進黨。媒體13日詢問柯文哲，如何看待日前又有台大師生發起「還我校長」活動？柯文哲直指，台灣最重要的學府台灣大學已經1年半沒有校長，民進黨政府不要再搞下去，應認賠殺出，否則對國家傷害太大了！

日前台大自主聯盟舉辦記者會，呼籲教育部落實大學自主，還給台大新校長，但教育部仍表示，要等待明年春節前後出爐的訴願結果。

對此，柯文哲昨強調，自己以「台大醫學院外科教授」身分來看，當時事情一發生，他就推測如管中閔當校長會有些爭議，但如不給他當，併發症恐更高，所以算了、就給他當；後來教育部取消掉（指拔管），他第二個反應是「哪個白癡做的決定？」到現在這兩句話還是適用。

柯文哲強調，自己是台大外科教授，他認為台灣最重要的學府台灣大學已經1年半沒有校長了，民進黨政府不要再搞下去，應該認賠殺出，否則對國家傷害太大了。他還說，管中閔也還好，是個愛喝紅酒的老文青而已，不是說誰當校長就天崩地裂，沒那麼嚴重！

另，台大自主聯盟昨日發聲明稿表示，先前聯盟送給教育部長葉俊榮來台大「有溫度溝通」的邀請函，限13日下午5點前回覆，但教育部並未回應，聯盟內部正研議下周親送邀請函到部長手上的時間和形式；若是教育部再不回應，下一步就會去監察院提告部長和政務次長姚立德瀆職。

(中國時報)

新聞透視》北門承恩看見中國縮影 民進黨跨派系共推卓榮泰選黨魁

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。