台大沒校長 柯籲民進黨認賠殺出

2018年12月14日 04:11 中國時報 張潼 、 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

繼重炮批蔡英文總統文膽姚人多「文青體」道歉文「噁心」，台北市長柯文哲又在「拔管案」槓上民進黨。媒體13日詢問柯文哲，如何看待日前又有台大師生發起「還我校長」活動？柯文哲直指，台灣最重要的學府台灣大學已經1年半沒有校長，民進黨政府不要再搞下去，應認賠殺出，否則對國家傷害太大了！

日前台大自主聯盟舉辦記者會，呼籲教育部落實大學自主，還給台大新校長，但教育部仍表示，要等待明年春節前後出爐的訴願結果。

對此，柯文哲昨強調，自己以「台大醫學院外科教授」身分來看，當時事情一發生，他就推測如管中閔當校長會有些爭議，但如不給他當，併發症恐更高，所以算了、就給他當；後來教育部取消掉（指拔管），他第二個反應是「哪個白癡做的決定？」到現在這兩句話還是適用。

柯文哲強調，自己是台大外科教授，他認為台灣最重要的學府台灣大學已經1年半沒有校長了，民進黨政府不要再搞下去，應該認賠殺出，否則對國家傷害太大了。他還說，管中閔也還好，是個愛喝紅酒的老文青而已，不是說誰當校長就天崩地裂，沒那麼嚴重！

另，台大自主聯盟昨日發聲明稿表示，先前聯盟送給教育部長葉俊榮來台大「有溫度溝通」的邀請函，限13日下午5點前回覆，但教育部並未回應，聯盟內部正研議下周親送邀請函到部長手上的時間和形式；若是教育部再不回應，下一步就會去監察院提告部長和政務次長姚立德瀆職。

(中國時報)