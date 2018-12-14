民進黨跨派系共推卓榮泰選黨魁

2018年12月14日 04:11 中國時報 曾薏蘋 、 鄭舲 、 甘嘉雯 ／綜合報導、影音編輯／ 張沛歆 ／綜合報導、影音編輯／

民進黨跨派系中生代力推行政院祕書長卓榮泰參選黨主席，並在今下午陪卓登記。（本報資料照片）

桃園市長鄭文燦昨晚在臉書以「中生代謙卑反省、共同承擔責任」為題發文指出，跨派系中生代力推行政院祕書長卓榮泰參選黨主席，並在今下午陪卓登記。文末並署名「鄭文燦、林佳龍、潘孟安、林智堅、黃偉哲、翁章梁及陳其邁」共推，顯示截止登記前夕，民進黨總算推出「眾望所歸」人選。

鄭文燦強調，面對眼前挑戰，民進黨需要一位堅定無私的專職黨主席，全心投入黨的改造與革新，爭取台灣社會更大信任，「我們中生代大師兄─卓榮泰是最適合人選。」

政治歷練完整 卓扛大任

文中指出，經共同討論，卓榮泰有完整政治歷練，從地方到中央，從國會到行政，每一崗位他都使命必達。特別是他的個性謙和無私，能在各種不同意見中，協調折衝，整合出最大共識與力量，這是他足以扛起黨主席重責大任的特質。

鄭文燦強調，承擔黨的未來，不能只靠黨主席，每人都會共同扛責，無論在地方、中央，不分黨務、政務，也沒派系分野，我們都將在新任黨主席領導下，共同承擔，絕不推辭，站好自己戰鬥位置。今下午2點，署名7人將陪卓榮泰至黨中央登記參選。

鄭文燦此文一出，宣告黨主席人選揣測告一段落。至昨僅郭泰麟赴民進黨中央黨部登記參選。稍早，民進黨內被點名中生代包括台中市長林佳龍、陳其邁、文化部長鄭麗君、基隆市長林右昌及新竹市長林智堅。但林右昌、林佳龍等表態不參選。

扁、非新系 拱林接政院

此外，行政院長賴清德請辭後閣揆將出缺，阿扁前總統則推薦即將卸任的台中市長林佳龍，稱「絕對是未來最好行政院長人選之一。」

黨內一度傳與蔡總統有心結的蘇貞昌是閣揆人選，但蔡喊出「中生代接班」後，黨內人士認為，「這不是擺明堵住蘇貞昌的路？」

賴當初接閣揆後，新系充斥內閣，各派系這次不想再讓新系「整碗捧去」，以目前民進黨窘境，閣揆一職比黨主席還難找，因此非新系自然力拱正國會龍頭林佳龍任閣揆。

至於黨主席是否涉派系，桃園市長鄭文燦說，這本來就是黨的事務，不是派系事務，沒有哪個政黨打敗仗還內戰，如是這樣，政黨就沒救了。「打敗仗也需要隊形」。

(中國時報)