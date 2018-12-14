總統官邸深夜密會 敲定人選

2018年12月14日 04:11 中國時報 朱真楷 、影音編輯／ 張沛歆 、影音編輯／

民進黨跨派系昨晚共推行政院祕書長卓榮泰參選黨主席，據知昨晚各派系在官邸討論到深夜，才做出最後確認，透過桃園市長鄭文燦臉書對外宣布。卓榮泰出線，表明黨主席人選已獲共識，將成為下屆黨主席必然人選。

民進黨主席補選登記今結束，在外界揣測陳其邁可能呼聲最高之際，沒想到在蔡總統召集下，昨晚一場集結各派系的「官邸會議」上，由各方系推薦出前行政院長謝長廷的大弟子卓榮泰出線。從鄭文燦臉書可看出，卓顯然是因各方都能接受，又是調和鼎鼐箇中高手，在民進黨存亡絕續之際，跳出來協助小英、黨中央渡過難關。

儘管如此，整個綠營今天仍有必要釐清2問題。一，新主席人格特質是否真能恰如其分扮演「桶箍」？二，這個黨到底是需要「蔡英文的影子」，還是需要一面能站在政府對立面、勇敢反映民意的「鏡子」來當主席？

在遭遇歷史性挫敗後，民進黨對新主席期待，猶如在汪洋中抓浮木，寄望一人救全黨。不可否認，執政黨黨魁確具高度政治意涵，但以目前蔡政府狀況看，無論誰接，實質意義都不大。

首先，蔡政府衰敗，從來就不是黨本身犯什麼錯，而是決策倒行逆施的惡果；如今寄望新主席協助改造政府、挽救民心，無疑是找錯病徵開錯藥。

其次，陳其邁曾說，賴清德應留下來與黨共同改進政府。問題是賴掌政院後，兼任黨主席的蔡英文難道沒傾力配合？每周中常會不是常邀閣員進黨部報告業務，藉此下令立院黨團全力配合？換言之，黨魁挺閣揆，不代表閣揆就能得民心，之間不能畫上等號，但民進黨顯然沒覺悟，政策優劣才是決定民意去留關鍵。

其三，敗選後的蔡英文為求生，自創「迴廊談話」，直接對各部會指手畫腳，獨斷獨行決策風格更激烈。試問，當總統都敢不甩憲政體制架空閣揆，區區黨主席，豈有能力制約總統？

就此而言，卓榮泰未來究竟要扮演對蔡唯命是從、影子的角色，還是要當「鏡子」，站到對立面，找尋對民進黨最好最有利的執政路線，外界也只能拭目以待。

(中國時報)