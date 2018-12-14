公投擬修法 得與大選脫鉤

民進黨立委林淑芬昨質疑中選會故意變更投票慣例，導致驗票傳出幽靈選票，根本是制度做票；中選會代理主委陳朝建一時不知如何答覆。（姚志平攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

九合一公投綁大選惹民怨，中選會就《公投法》提出7項修法方向，包括公投「得」與大選脫鉤、公投主文不得超過30字、連署人名冊一次性提出、投票日不得宣傳公投等、排除剝奪人權的公投、成案後公告3至6個月內舉行，以利民眾瞭解及事前規畫。

立委趙正宇昨在內政委員會質詢中選會代理主委陳朝建，何時提出修法，下次大選前會處理？陳朝建應允半年內可提出。最後內政委員會通過臨時提案，建請中選會2個月內提出修法草案。

公投與大選日後是否脫鉤？陳朝建指出，考量公投案過多，將導致投開票作業延宕，建議將「應」改為「得」同時舉行。同時，現行公投法成案後公告1個月起至6個月就可舉行，建議修正為「3個月起至6個月內」舉行投票。

藍委曾銘宗昨質詢建議，未來修法應是公投案數目若達一定程度，不必一定綁大選，呼籲中選會把條件講清楚，不要讓外界覺得有裁量空間。

由於今年公投出現死人連署，陳朝建說，未來將增列提案人名冊應檢附身分證影本，避免公投制度因偽造而扭曲，並明定連署人名冊提出一次為限。

陳朝建說，為維護投票日秩序，將比照《選罷法》增列投票日不得從事公投宣傳；這次投票有反民法派同性婚公投，外界指是限縮人權公投，中選會修法重點提及，未來將增列排除限制或剝奪基本人權的公投案。

此外，綠委林淑芬昨質詢時，質疑中選會在今年投開票所工作人員手冊中，拿掉過去「點票後須向現場觀眾宣布領票人數」慣例，導致驗票時傳出幽靈選票，根本是制度做票、事先放水。

陳朝建說，這項變更有報到機關首長，但技術性事項沒提委員會討論，在手冊移除向民眾宣布領票人數字眼，是經地方選委會建議。但林淑芬追問陳，是否投票前知道修正？是否前主委陳英鈐所為？陳朝建搖頭表示不知，但又說他願負責。

(中國時報)

總統官邸深夜密會 敲定人選 修法縮民權 中選會聲望破產 別搞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。