公投擬修法 得與大選脫鉤

2018年12月14日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

九合一公投綁大選惹民怨，中選會就《公投法》提出7項修法方向，包括公投「得」與大選脫鉤、公投主文不得超過30字、連署人名冊一次性提出、投票日不得宣傳公投等、排除剝奪人權的公投、成案後公告3至6個月內舉行，以利民眾瞭解及事前規畫。

立委趙正宇昨在內政委員會質詢中選會代理主委陳朝建，何時提出修法，下次大選前會處理？陳朝建應允半年內可提出。最後內政委員會通過臨時提案，建請中選會2個月內提出修法草案。

公投與大選日後是否脫鉤？陳朝建指出，考量公投案過多，將導致投開票作業延宕，建議將「應」改為「得」同時舉行。同時，現行公投法成案後公告1個月起至6個月就可舉行，建議修正為「3個月起至6個月內」舉行投票。

藍委曾銘宗昨質詢建議，未來修法應是公投案數目若達一定程度，不必一定綁大選，呼籲中選會把條件講清楚，不要讓外界覺得有裁量空間。

由於今年公投出現死人連署，陳朝建說，未來將增列提案人名冊應檢附身分證影本，避免公投制度因偽造而扭曲，並明定連署人名冊提出一次為限。

陳朝建說，為維護投票日秩序，將比照《選罷法》增列投票日不得從事公投宣傳；這次投票有反民法派同性婚公投，外界指是限縮人權公投，中選會修法重點提及，未來將增列排除限制或剝奪基本人權的公投案。

此外，綠委林淑芬昨質詢時，質疑中選會在今年投開票所工作人員手冊中，拿掉過去「點票後須向現場觀眾宣布領票人數」慣例，導致驗票時傳出幽靈選票，根本是制度做票、事先放水。

陳朝建說，這項變更有報到機關首長，但技術性事項沒提委員會討論，在手冊移除向民眾宣布領票人數字眼，是經地方選委會建議。但林淑芬追問陳，是否投票前知道修正？是否前主委陳英鈐所為？陳朝建搖頭表示不知，但又說他願負責。

(中國時報)