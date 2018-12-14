修法縮民權 中選會聲望破產 別搞花招

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中國時報

歷經1124投票之亂，中選會昨提出《公投法》修法方向，擬將公投與大選脫鉤，但公投是直接民權的展現，此舉無疑是影射人民提案提太多，才導致當天投票亂七八糟。中選會理應先負政治責任，委員應全部請辭後再補提名，重建社會信任再談檢討改進。畢竟中選會聲望破產，就算政策再好再完美，人民也不想埋單。

中選會先在月初提交專題報告，把逾3成選務新手拉出來當代罪羔羊，昨又洋洋灑灑羅列7大項《公投法》研修重點。乍看之下沒更動連署門檻，好像解決問題煞有其事，但草擬方向設下諸多條件，其實是提高公投過關的困難度。

當初《公投法》會有綁大選條款，就因想藉大選刺激公投投票率，如今卻說因公投案過多，反而導致投開票作業延宕，建議將「應同時舉行」改為「得同時舉行」。

但綁大選除刺激投票率還能節省經費，若每一案公投都拆開辦，不僅是有意圖限縮直接民權的嫌疑，國庫豈不透支？

再者，今年多項公投案都出現死人連署，前主委陳英鈐當時淚灑備詢台，表示「很痛心」，為避免此事發生，中選會想出的辦法則是民眾連署需附身分證。

但依這次經驗，很多公投連署都是團體主動發起，有的是挨家挨戶發紙本，有些是站車站大廳擺攤吸引路人；若此時要求提供身分證影本或掃描，勢必不少民眾擔憂洩漏個資而不願連署，連署勢必越發困難。

人權議題該不該公投是好問題，但中選會是否有資格斷定公投案有違人權，是更大的問題。若沒有法規明白說明條件，恐又落入公投審議委員會的罵名。

一旦修法成真，新版《公投法》就算不是舊有的鳥籠公投，也是導致技術性壁壘的公投，民進黨等同否定過去催生以久的《公投法》，無疑是莫大諷刺。

(中國時報)

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