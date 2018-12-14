綠台北徵召何志偉、台中王義川

民進黨立委補選北市徵召何志偉（左）參選。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
前彰化縣副縣長柯呈枋決定投入國民黨彰化立委初選，強棒總算出現。圖為當地巨幅廣告已豎起。（吳敏菁翻攝）

「柯蔡會」才結束，立委補選「白綠合」破局！北市二選區（大同、士林區）立委缺額補選，民進黨立委補選提名協調小組召集人鄭文燦昨向代理主席林右昌提出單一人選，台北市徵召市議員何志偉、台中市徵召王義川參選。

鄭文燦指出，何志偉年輕有衝勁，議員任內表現優異，基層耕耘紮實，經考量並參考民調，何是最有勝選機會的候選人；王義川在台中市府交通局長任內襄助林佳龍，是籌辦花博幕後功臣，對交通建設最了解。

民進黨先前擬徵召小燈泡爸媽律師吳君婷出馬，昨形勢翻轉；對此時力主席黃國昌在臉書透露，吳君婷認為「被KO」，「我沒背景沒錢沒勢力，被剔掉剛好。」

黨政人士說，「白綠合作」是小英太一廂情願，目前氛圍還有很多民進黨支持者無法跟柯再續前緣。

而北市觀傳局長陳思宇昨晚宣布，今上午10點半赴北市選委會登記，並發出名為「士林大同立委參選人 陳思宇 白色力量 國會發光」採訪通知，柯P幕僚學姊黃瀞瑩將陪同；何志偉將在10點前往登記；國民黨參選市議員陳炳甫則在下午1點半登記。

台中第五選區（北區、北屯）立委補選，國民黨提名前立委沈智慧搶頭香登記、親民黨由邱于珊以無黨籍身分參選；民進黨徵召的王義川，今上午9點半將在台中市長林佳龍陪同下登記。

至於彰化縣，前副縣長柯呈枋向鄉親問好巨幅廣告看板流出，支持者還預告將在和美6大鄉鎮街頭齊矗立，但柯呈枋本人表示，感謝支持者，還在傾聽評估。

中選會明年1月27日將舉辦台北、台中立委補選，今完成登記。先前包括梁文傑、王威中、王世堅都表態爭取立委補選，姚文智政策顧問、小燈泡父母委任律師吳君婷也在考量名單，但在截止登記前夕，民進黨終於拍板。

(中國時報)

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