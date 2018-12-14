政院諷社群平台 賺錢別忘自律

行政院長賴清德13日聽取「防制假訊息危害專案」報告，採納行政院發言人谷辣斯建議，將由「通訊傳播委員會」負責「人民對媒體信任度」民調。圖為民眾於用餐時間收看新聞。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

行政院防制假訊息，平台業者擔心遭課責，要求行政院撤回《數位通訊傳播法》草案。政委羅秉成昨表示，惡意的假訊息如同新興「精神上的毒品」，無法消滅；假訊息如此氾濫，平台業者用精準廣告的方式、使用人民個資，賺了那麼多廣告費，真的盡了自律責任？是否也該設法，共同抑制假訊息。

民眾三不 要獨立判斷

羅秉成昨在行政院會後記者會，以「超級作弊者、偷跑者、精神上的毒品」等字眼形容假訊息，強調假訊息對民眾危害嚴重。

他說，惡意的假訊息，就像新興「精神毒品」，一種改變民眾認知的毒品，它不是用吃的、用打的，更糟的是，它是用看的、聽的就可能受到影響，講得更嚴重一點，它是免費的、無時無刻存在的，政府不可能24小時用法律去防制假訊息。羅秉成盼民眾建立自我防禦能力，要有「三不」，也就是「不製造、不轉傳、不相信」，提升公民獨立判斷能力。

對於平台業者反彈，要求政院撤回《數通法》草案，羅秉成嚴厲地說，假訊息這件事情不是政府的責任而已，他是人民、第三方事實查核平台、NGO平台業者及媒體國際合作；防制假訊息的策略，政府不是在找敵人，也不是在找媒體或找平台業者的麻煩，大家都有共同的責任。

籲業者設法 共同抑制

羅秉成說，「平台業者最近有些指教，政院虛心接受」，但平台業者應聽聽人民的聲音，假訊息那麼氾濫，平台業者真的盡了自律責任嗎？平台業者以精準廣告，使用人民個資，卻產生這些危害的擴散，是不是也應該想具體辦法，共同合作抑制假訊息。

對於平台業者憂心，《數通法》在協商過程中，會再提出修正動議，將要求「24小時下架假訊息」等文字入法。羅秉成表示，《數通法》尚未三讀通過，行政院不可能就未通過的法案再提修法。

政委唐鳳表示，政院未來還會就假訊息提出下一波的修法，《數通法》會在討論範圍內，但「就算行政院要修《數通法》，也要等三讀之後再來討論」。

(中國時報)

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