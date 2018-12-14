藍營全力杯葛 籲先公聽再修法

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中國時報
／台北報導

國民黨立院黨團昨痛斥行政院版《數位通訊傳播法》修法草案，是藉由「打假」之名，行箝制「言論自由」、「新聞自由」之實，國民黨團將全力杯葛、封殺，並要求「先公聽，再修法」。

黨團副書記長許毓仁指出，蔡政府找了Facebook、Google等多家社群網路平台業者喝咖啡，以「打擊假訊息」之名，要求業者背書、同意修法草案。據傳，執政黨會在《數通法》審議過程中，加入「民眾若檢舉社群網站上有不實訊息，政府可要求社群平台業者查核，若查證屬實須在24小時下架，否則將處以罰鍰等條文。」

《數通法》強制業者揭露IP位址、每年提出檢舉處理報告等義務，還可能因使用者的行為有損害賠償責任，種種不合理的過重負擔，許毓仁問，政府是想逼退社群媒體，讓平台業者退出台灣嗎？

黨團總召江啟臣指出，亞洲互聯網聯盟（AIC）12日發出公開信給賴揆，要求行政院撤回草案，重新審議。草案中要求一個不具司法判定權限的平台，去進行審查，將導致訴訟、爭議不斷，甚至有利政府控制、掌握輿論。

黨團書記長曾銘宗也說，平台業者如何判定甚麼是假新聞、假消息？如果有人在LINE群組寫稱某檔股票業績良好，有機會上漲，這是否違反《證交法》第155條？誰來認定？行政機關根本沒有能力來認定，遑論平台業者，最後還是要回到法院去論處，此法根本不可能執行，國民黨團全力反對。

(中國時報)

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