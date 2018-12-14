沈振來創業去 華碩啟動雙CEO

電腦品牌廠華碩13日舉行重大訊息記者會，董事長施崇棠（右二）宣布執行長沈振來（右一）辭職並創業，交棒給新設立的共同執行長許先越（左二）、胡書賓（左一）。（中央社）

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中國時報
／台北報導

華碩營運在連兩年遇逆境、歷經3回大小組織改革後，昨（13）日大舉再造改革、人事異動擴及層峰！擔任近11年執行長的沈振來宣布辭職、轉投入AIOT領域創業，華碩並首次設置雙執行長制，拚全力翻轉公司營運要在明年下半年回到成長正軌。

盼明年下半年成長

外界關注華碩在持續虧損的手機事業及營運動能大幅衰退的PC事業如何重振，董事長施崇棠表示，既有的ZenFone系列將聚焦Power user（專家用戶），以蘋果iPhone及Google的Pixel等級的高階極致產品為主，同時也將鎖定電競用戶、持續推出下一代的ROG Phone。

至於在營運占比逾5成的PC本業，施崇棠宣示華碩有很強的企圖心和鬥志，不論是在主板等開放事業平台、電競及PC產品營運，都將以持續進化式的創新前進，要找回華碩的「魂」與「本」，前途仍大有可為。

即將於明年元旦上任的兩位「準」CEO許先越及胡書賓，一位將主掌技術、研發管理與產品開發，另一位則以產品規畫、策略及營運管理為主。

許先越指出，接任後的首要，除盡快讓公司業務回歸正常成長，其次將加速培養內部下一代的新接班團隊，第三則是要建立內部發揮眾智、創意擇優的真實、透明及公開溝通企業文化。

許先越胡書賓接棒

胡書賓也表示，接下來策略重點仍將回歸到產品、品質與體驗等三個華碩品牌根本，未來他與許也將分進合擊，透過掌握市場脈動、精準產品策略，同時聯結用戶需求與技術研發，以準、穩、精、速的營運管理來達成目標。

(中國時報)

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